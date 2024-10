Leclerc & Piastri: Zünglein an der Waage im Titelkampf?

Charles Leclerc gibt zu, dass er sich nicht als "Schiedsrichter" im WM-Kampf zwischen Verstappen und Norris sieht. Faktisch gesehen hat Lando Norris die WM nicht mehr in der eigenen Hand, da Verstappen immer zweite Plätze reichen würden, doch der Ferrari-Pilot könnte dem Niederländer möglicherweise einige Punkte klauen, sollte er vor ihm im Ziel landen.

Und der Monegasse macht klar, dass Ferrari weiterhin das Ziel verfolgt, so viele Punkte wie möglich zu sammeln: "Unser Fokus liegt darauf, uns selbst in den Titelkampf zu bringen", so Leclerc. Ferrari habe nach wie vor die Hoffnung, bei perfekter Leistung doch noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben.

Aktuell liegt Max Verstappen in der Fahrerwertung 52 Punkte vor Lando Norris, Charles Leclerc fehlen 86 Zähler auf die Spitze. In der Konstrukteurswertung liegt Ferrari 75 Punkte hinter McLaren, wobei zumindest ein Zweiter Platz vor Red Bull nicht mehr unrealistisch erscheint.

Leclerc betont, dass er sich weniger um die Kämpfe der Konkurrenz kümmert, sondern voll auf seine eigene Performance konzentriert ist: "Es geht um unseren eigenen Kampf. Wenn sich eine Möglichkeit bietet, ein Rennen zu gewinnen, werde ich sie nutzen."

Oscar Piastri hingegen sieht sich in einer etwas anderen Rolle. Der McLaren-Pilot betont, dass sein Hauptziel darin besteht, in jedem Rennen sein Bestes zu geben, um auch seinen Teamkollegen zu helfen. "Wenn ich dadurch Lando helfen kann, dann ist das natürlich ein Bonus", erklärt Piastri, der selbst 94 Punkte hinter der WM-Führung liegt. In den kommenden Rennen sei für ihn vor allem die eigene Weiterentwicklung im Vordergrund, da er viele der Strecken erst zum zweiten Mal fahren wird.

Piastri macht klar, dass er sowohl seine eigene Leistung als auch die des Teams verbessern möchte: "Wenn der Wagen siegfähig ist, will ich gewinnen. Wenn nicht, will ich zumindest so hoch wie möglich abschließen." Dass seine Position am Ende auch McLaren im Konstrukteurskampf helfen könnte, sei ein zusätzlicher Vorteil.