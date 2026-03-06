Leclerc scherzt über Hamilton: "Vielleicht schenkt er mir ja den WM-Titel"

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat Ende Februar in Monaco geheiratet - und sorgte damit auch im Formel-1-Fahrerlager für Gesprächsstoff. Ferrari-Teamkollege Lewis Hamilton musste sich beim Saisonauftakt in Australien sogar Fragen zu seinem Hochzeitsgeschenk stellen.

Der siebenmalige Weltmeister gab dabei zu: Ein Präsent für das frisch vermählte Paar gab es bislang noch nicht.

Hamilton lässt sich Zeit mit dem Hochzeitsgeschenk

Leclerc hatte seine Partnerin Alexandra Saint Mleux am 28. Februar in einer privaten Zeremonie in Monaco geheiratet. Die zivile Hochzeit fand im kleinen Kreis statt, eine größere Feier mit Freunden und Familie ist erst für das kommende Jahr geplant.

Im Rahmen der Fahrer-Pressekonferenz in Melbourne wurde Hamilton darauf angesprochen, welches Geschenk er seinem neuen Teamkollegen gemacht habe. Seine Antwort fiel ehrlich - und ziemlich entspannt - aus.

"Ich war noch nie verheiratet, also habe ich ihm definitiv keine Ratschläge gegeben", sagte der Brite mit einem Lächeln. Auch beim Thema Geschenk zeigte sich Hamilton gelassen: "Ich habe noch kein Hochzeitsgeschenk besorgt. Bei solchen Dingen lasse ich mir normalerweise Zeit. Vielleicht gebe ich es ihm erst in sechs Monaten."

Leclerc kontert mit Titel-Wunsch

Leclerc selbst reagierte auf die Aussage seines Teamkollegen ebenfalls mit Humor. Als er in einer separaten Medienrunde gefragt wurde, ob er sich etwas von Hamilton wünsche, hatte der Monegasse eine klare - wenn auch augenzwinkernde - Idee.

"Nun, in sechs Monaten ist Saisonende", sagte Leclerc. "Also wäre ein Titel wahrscheinlich ein schönes Geschenk." Ganz ernst meinte er das natürlich nicht - zumindest teilweise. "Aber ich bin mir nicht sicher, ob er bereit ist, mir einen Titel zu schenken."

Trotz des lockeren Tons betont Leclerc, wie wichtig ihm die Hochzeit persönlich gewesen sei. "Es ist ein sehr wichtiger Moment in meinem Leben", erklärt er. "Wir haben kurz darüber gesprochen, und das sind diese Momente außerhalb des Rennsports, die für immer zu den wichtigsten meines Lebens gehören werden."

Hochzeit mit Ferrari-Klassiker in Monaco

Die Hochzeit selbst sorgte auch abseits der Strecke für Aufmerksamkeit. Das Paar wurde in Monaco in einem historischen Ferrari gesehen - einem Ferrari 250 Testa Rossa aus dem Jahr 1957.

Leclerc saß dabei in einem hellen Anzug am Steuer, während Alexandra Saint Mleux ein klassisches Hochzeitskleid und einen weißen Blumenstrauß trug.

Kurz darauf bestätigte sie die Hochzeit auch offiziell in den sozialen Medien, indem sie ihren Namen zu Alexandra Leclerc änderte. Wenig später veröffentlichte das Paar gemeinsame Fotos von der Zeremonie.

Leclerc kommentierte den besonderen Tag auf Instagram mit emotionalen Worten: "Ein Tag, den wir für immer in Erinnerung behalten werden. Teil eins ist geschafft - Teil zwei folgt nächstes Jahr mit all unseren Liebsten."

Für den Ferrari-Piloten steht nun aber erst einmal wieder der Rennsport im Fokus. Ob Hamilton tatsächlich bis zum Saisonende mit seinem Geschenk wartet, bleibt offen - und ob es dann wirklich ein WM-Titel sein wird, erst recht.