Leclerc: Sind nach erstem Rennen näher an Verstappen dran als 2023

Mit den Plätzen drei und vier hat Ferrari beim Formel-1-Auftakt in Bahrain wohl das Maximum aus den derzeitigen Möglichkeiten gemacht. Charles Leclerc, der im zweiten Qualifyingsegment die schnellste Rundenzeit des Rennwochenendes fuhr, glaubt, dass die Scuderia deutlich besser in die neue Saison gestartet ist als noch vor einem Jahr.

"Ich denke, wir sind in einer viel besseren Position als letztes Jahr, als wir nach dem ersten Rennen eher versucht haben, Probleme zu beheben, als uns auf die Zukunft und die nächsten Upgrades zu konzentrieren", so der Monegasse am Mittwoch in der Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien. "In diesem Jahr ist das Auto in einer viel besseren Position, in einer Position, in der wir es erwartet haben."

Zwar scheint gerade Max Verstappen "noch zu weit voraus" zu sein, allerdings lässt die Rennpace von Carlos Sainz in Bahrain vermuten, dass der neue Ferrari etwas näher am Red Bull dran ist als sein Vorgänger. Leclerc, der seinerseits im Rennen durch Bremsprobleme nicht sein volles Potenzial ausschöpfe konnte, glaubt, dass der SF-24 "vielleicht etwas besser als erwartet" performt hat, aber: "Es ist noch zu früh, um Schlüsse zu ziehen."

Wann kann Ferrari gegen Verstappen kämpfen?

Die Daten sprechen eine eindeutige Sprache. Während Ferrari 2023 noch über sieben Zehntel pro Runde auf Red Bull beim Saisonauftakt in Bahrain verlor, waren es in der vergangenen Woche gerade einmal 0,24 Sekunden pro Runde. Jedoch wird Verstappen an der Spitze alles andere als voll gepusht haben.

"Es sieht besser aus, aber im Moment ist Max noch zu weit voraus", meint Leclerc. "Es war in etwa das, was wir erwartet haben, mehr oder weniger, vielleicht ein bisschen besser, aber wir müssen abwarten und sehen. Ich denke, es ist ein bisschen zu früh, nach dem ersten Rennen Schlüsse zu ziehen. Sicher ist, dass wir uns auf die Probleme mit den Bremsen konzentrieren, die wir im Rennen hatten. Wir haben daran gearbeitet, und ich hoffe, dass wir sie lösen können."

"Aber generell befinden uns in einem positiven Moment für das Team, nach dem guten Momentum, das wir in der zweiten Hälfte des letzten Jahres hatten, bis hin zu diesem Jahr. Wir hatten einen ziemlich guten Winter, in dem wir alle unsere Ziele, die wir uns gesetzt hatten, erreicht haben und das Auto wieder genau das tut, was wir wollen."

Wird Saudi-Arabien wieder zur Problemstrecke?

Im Vorjahr war der Jeddah Corniche Circuit kein gutes Pflaster für Ferrari. Während das Qualifying mit Platz zwei für Leclerc noch einigermaßen akzeptabel lief, gab es dann im Grand Prix eine herbe Klatsche mit einem Rückstand von über einer Sekunde pro Runde auf Red Bull. 2023 waren die schnellen Kurven noch Gift für den Ferrari. Könnten sie das auch 2024 werden?

"Ich weiß noch nicht, was ich erwarten kann", sagt Leclerc auf seine Prognose für das bevorstehende Wochenende angesprochen. "Wie ich schon sagte, ist es schwierig, das nach nur einem Rennen zu beurteilen, also müssen wir abwarten. Aber man kann davon ausgehen, dass wir unser Bestes geben werden, um zu versuchen, um den Sieg mitzufahren."

