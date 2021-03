Leclerc über Ferraris Le-Mans-Programm: "Würde sehr gerne dort fahren"

2023 wird Ferrari mit einem Hypercar zu den legendären 24 Stunden von Le Mans zurückkehren. Und Formel-1-Pilot Charles Leclerc könnte sich vorstellen, für seinen Arbeitgeber in Zukunft auch an der Sarthe an den Start zu gehen. "Ich liebe Le Mans. Ich war schon immer ein Fan", verrät der Monegasse.

"Wenn sich eine Möglichkeit ergeben sollte, dann würde ich sehr gerne dort fahren", erklärt Leclerc, der jedoch auch klarstellt: "Momentan liegt mein Fokus auf der Formel 1." Ein Start beim Langstreckenklassiker wäre für ihn also nur dann vorstellbar, wenn dieser sich nicht mit seinem Job in der Königsklasse beißen sollte.

Das dürfte in den kommenden Jahren allerdings schwierig werden. Denn bereits 2021 erwartet die Formel 1 mit 23 Rennen die längste Saison aller Zeiten. Und in Zukunft soll der Kalender sogar auf bis zu 25 Rennen aufgestockt werden. Da dürfte nebenbei kaum noch Zeit für ein Le-Mans-Programm sein.

"Wir haben hier bei Ferrari eine Menge Arbeit vor uns, und mein Fokus liegt komplett auf der Scuderia Ferrari in der Formel 1. Andere Projekte habe ich aktuell erst einmal nicht im Sinn", betont Sainz. Und auch Formel-1-Teamchef Mattia Binotto erklärt, er werde nicht direkt in das neue Projekt involviert sein.

"Ich werde nicht direkt selbst verantwortlich sein. Wir als Scuderia Ferrari sind komplett auf das Formel-1-Programm fokussiert", stellt er klar. Der Italiener kündigt allerdings an, dass man den Kollegen bei ihrem Projekt helfen werde, wenn man die Möglichkeit dazu habe. Wie genau das aussehen soll, lässt er jedoch zunächst offen.

Außerdem erklärt Binotto, dass das Le-Mans-Projekt kein Ergebnis der neuen Budgetobergrenze in der Formel 1 sei. "Nein, es ist keine Konsequenz der finanziellen Regeln", stellt er klar. Das Unternehmen habe ein Le-Mans-Programm unabhängig von möglichen Einsparzwängen in der Formel 1 geprüft.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.