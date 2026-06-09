Lewis Hamilton: Änderungen von Frederic Vasseur zeigen Wirkung

Lewis Hamilton sieht seinen ersten Sieg für Ferrari so nah wie noch nie. Der siebenmalige Weltmeister erlebt nach einer schwierigen Debütsaison 2025 eine deutliche Leistungssteigerung und ist aktuell sogar Zweiter in der Fahrerwertung.

Hamilton hatte im Jahr 2025 eine enttäuschende erste Saison für Ferrari erlebt und erstmals in seiner Karriere keine Podiumsplatzierung in einem Grand Prix erzielt. Er lag am Ende der Saison deutlich hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc und hatte zeitweise sogar öffentlich Veränderungen innerhalb des Teams gefordert.

Mit dem Reglementwechsel zur Saison 2026, und einem damit verbundenen neuen Fahrzeugkonzept, konnte sich Hamilton deutlich besser in die Entwicklung des Autos einbringen. Zudem wurden auf seinen Wunsch hin Anpassungen im technischen Umfeld vorgenommen, die laut eigener Aussage eine wichtige Rolle für den Aufschwung spielen.

Starker Saisonstart und Duell mit Antonelli

Nach sechs Saisonrennen liegt der 41-Jährige auf dem zweiten Platz der Fahrerweltmeisterschaft und zeigte zuletzt zwei zweite Plätze in Folge hinter dem dominierenden Kimi Antonelli. "Es könnte kaum enger sein", sagt Hamilton nach dem Großen Preis von Monaco. Trotz eines Rückstands von 66 Punkten auf Antonelli sieht der Brite seine Titel-Chancen weiterhin positiv.

"Ich kann es kaum glauben, dass ich Zweiter in der Meisterschaft bin und ich bin sehr glücklich und dankbar dafür", erklärt Hamilton weiter. Zudem hob er die Unterstützung von Teamchef Fred Vasseur hervor, mit dem er bereits in seiner GP2-Zeit zusammenarbeitete.

"Ich hätte das ohne dieses Team nicht geschafft, ohne die Zuverlässigkeit, die wir haben, und auch nicht ohne Fred. Fred war großartig in seiner Unterstützung. Letztes Jahr war sehr schwierig für uns beide, und ich habe bestimmte Änderungen eingefordert, und er hat sie umgesetzt. Jetzt sehe ich die Ergebnisse dieser Arbeit", sagt Hamilton zufrieden.

Ferrari weiterhin in der Verfolgerrolle

Auch wenn Ferrari derzeit noch nicht das schnellste Team im Feld sei, betont Hamilton, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Man muss weiter Druck machen und den Rückstand Schritt für Schritt verkleinern.

Ein möglicher Sieg wäre für Hamilton der erste seit dem Großen Preis von Belgien 2024 und insgesamt der 106. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere.