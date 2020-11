Lewis Hamilton atmet nach Grosjean-Crash auf: "Riskieren unser Leben"

Motorsport ist gefährlich. Das wurde jedem am Sonntag in Bahrain beim furchterregenden Unfall von Romain Grosjean in der Startrunde von Sachir wieder bewusst. Der Franzose entkam einem harten Einschlag in die Leitplanke und einem Feuerball mit leichten Verletzungen, während die Kollegen in Boxengasse auf Nachrichten warten mussten.

"Ich bin so dankbar, dass Romain in Sicherheit ist", sagt Weltmeister Lewis Hamilton, der noch einmal die Gefährlichkeit des Sportes betont: "Das Risiko, das wir eingehen, ist kein Witz", so der Mercedes-Pilot. "Wir riskieren unser Leben für den Sport und für das, was wir lieben."

"Das ist eine Erinnerung an uns alle", sagt er bezugnehmend darauf, dass man gerne mal vergisst, wie gefährlich der Sport trotz aller Sicherheitsmaßnahmen noch ist. "Ich bin der FIA für ihr intensives Bestreben dankbar, wegen dem Romain hier rausgekommen ist."

Auch andere Kollegen twitterten während der Unterbrechung: "Große Erleichterung, dass Romain okay ist", schreibt Williams-Pilot George Russell. "Ein großer Dank an alle Teams, die FIA und die Formel 1 für alle Sicherheitsvorkehrungen, die wir heute im Sport haben."

Das Rennen wurde nach dem Unfall für mehr als 80 Minuten unterbrochen.

