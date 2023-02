Lewis Hamilton bei NFL-Team Denver Broncos an Bord: Was die Vorteile sind

Audio-Player laden

Wenn in dieser Nacht der Super Bowl LVII über die Bühne geht, werden die Denver Broncos nicht dabei sein. Im Finale der NFL-Saison 2022 stehen sich die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs gegenüber. Doch hinter den Kulissen des Profi-Footballclubs aus Denver zieht ein interessanter Name die Fäden: Lewis Hamilton!

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister ist als Minderheitseigentümer Teil der Walton Penner Group. Diese stieg 2022 bei den Denver Broncos ein und legte dafür 4,65 Milliarden Dollar auf den Tisch. Weitere Miteigentümer sind die ehemalige US-Außenministerin Condoleezza Rice und Mellody Hobson, Vorsitzende der Starbucks Corporation.

Damit nehmen die Denver Broncos eine Sonderstellung im American-Football ein, da sie mehrheitlich von Personen geführt werden, die einer ethnischen Minderheit in den USA angehören. Die Förderung von Black-Equity und Diversität im Allgemeinen ist auch ein wichtiger Grund, warum Hamilton als Anteilseigner bei den Broncos eingestiegen ist.

Lewis Hamilton kann Einfluss nehmen in der NFL

In dieser Position kann Hamilton Einfluss nehmen und beurteilen, wie gut oder schlecht sich die Bemühungen der NFL um mehr Vielfalt auswirken. Diese war lange Zeit ein Problem im American Football. Frauen und Angehörige von Minderheiten sind in Trainerpositionen unterrepräsentiert, während die Mehrheit der Spieler farbig ist.

Der Walmart-Erbe Rob Walton, der zusammen mit Greg Penner die Walton-Penner-Gruppe leitet, ist der Ansicht, dass Hamiltons Eintritt in die Eigentümergruppe des Teams bedeutet, dass der "unzerstörbare Geist und der Standard der Exzellenz" des Formel-1-Stars angesichts seiner nachgewiesenen Erfolgsgeschichte ein Gewinn sein werden.

Lewis Hamilton kämpft schon seit einigen Jahren für mehr Vielfalt Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Allzu viele Berührungspunkte mit "seinem" NFL-Franchise hatte Hamilton allerdings noch nicht. Aufgrund des dichten Formel-1-Kalenders konnte der siebenfache Weltmeister in dieser Saison nur ein Spiel der Broncos besuchen, nämlich die 16:19-Niederlage gegen die Los Angeles Chargers am 18. Oktober.

Bislang nur ein Spiel der Denver Broncos im Stadion verfolgt

Dennoch war Hamilton von den Eindrücken begeistert. Im Rahmen des US-Grand-Prix in Austin sagte er: "Es war eine unglaubliche Erfahrung, einfach in dieser riesigen Arena zu sein. Zum einen ist das Stadion fantastisch, aber es ist auch eine andere Art von Fans zu sehen."

"Alle waren so ähnlich wie die Fans hier [in der Formel 1]. Sie feuern leidenschaftlich ihr Team an und fiebern bei jedem Spielzug mit. Und dann habe ich mit dem Trainer, den Spielern und den anderen Besitzern über die Übernahme gesprochen, über die Herausforderungen, vor denen wir stehen, über die Dinge, die wir verbessern müssen ..."

"Dann schaue ich, welche Rolle ich in diesem Team spielen kann, um es zu unterstützen, genauso wie D&I (Vielfalt und Inklusion) in der Gemeinde von Denver." Im Motorsport setzt sich Lewis Hamilton spätestens seit den Black-Lives-Matter-Protesten 2020 gegen Rassismus und für mehr Vielfalt ein.

Um dies in seinem eigenen Sport zu erreichen, hat der Brite die Hamilton-Kommission gegründet. Für gesamtgesellschaftliche Veränderungen wurde zudem die "Mission 44" ins Leben gerufen. Hamiltons NFL-Team, die Denver Broncos, haben in dieser Saison die Playoffs verpasst. Zuletzt standen sie 2016, bei der 50. Ausgabe, im Super Bowl. Damals besiegten die Broncos die Carolina Panthers mit 24:10.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.