Lewis Hamilton: Cut im Reifen nach Kurve 1 in Zandvoort

Lewis Hamilton musste das ganze Formel-1-Rennen in Zandvoort mit einem beschädigten Auto bestreiten, wie Mercedes verrät. Der Brite war nach dem Start in Kurve 1 mit Carlos Sainz aneinandergeraten und hatte den Ferrari berührt. Einen Dreher konnte Hamilton dabei gerade noch so vermeiden, fing sich dabei aber einen kleinen Schaden ein.

Am Funk sagte er seinem Team, dass er eine Berührung hatte und sie das Auto überprüfen sollen. Laut dem leitenden Renningenieur Andrew Shovlin könne das Team dabei zwei Dinge machen.

"Wir können auf den Reifendruck schauen und sehen, dass der Reifen seine Luft behält, sodass wir wissen, dass wir keinen Reifenschaden haben", sagt er in einem Video des Teams zum Rennen in Zandvoort. "Das andere ist, dass wir auf alle Aerosensoren schauen, um zu sehen, ob es einen Schaden gibt."

Im Fall von Hamilton habe Mercedes nach der Berührung mit Sainz tatsächlich einen Schaden festgestellt, der allerdings "nicht sonderlich groß" war. Hamilton hatte einen Schaden an der linken Endplatte seines Frontflügels, "der etwas Balance und etwas Abtrieb am Auto gekostet hat", so Shovlin.

Zudem habe der siebenmalige Weltmeister einen Cut im Reifen gehabt, "von dem wir aber nichts wussten, bis wir den Reifen am Ende des Stints zurückbekommen haben", sagt der Ingenieur. "Zum Glück hat der keinen Reifenschaden verursacht, aber es hätte bei Lewis in Runde 1 ganz schnell ein ernsthaftes Problem verursachen können."

Mercedes hatte in Zandvoort lange Zeit auf einen möglichen ersten Saisonsieg spekuliert. Nach einer taktischen Fehlentscheidung verpasste Hamilton als Vierter jedoch den Sprung auf das Podest.

