Lewis Hamilton erklärt Ferrari-Wende: Jetzt hört man endlich auf mich!

Lewis Hamilton erlebt bei Ferrari eine Saison, die sich grundlegend von seinem schwierigen ersten Jahr bei der Scuderia unterscheidet. Der siebenmalige Weltmeister kämpft wieder regelmäßig an der Spitze mit und sieht dafür mehrere Gründe.

Neben einem deutlich besseren Auto hebt der Brite vor allem die veränderte Zusammenarbeit innerhalb des Teams hervor. Entscheidungen würden inzwischen schneller umgesetzt, das gegenseitige Vertrauen sei gewachsen und Ferrari entwickle sich wieder zu jener Innovationskraft, die Hamilton schon bei seinem Wechsel erwartet hatte.

Auf die Frage, wodurch der deutliche Aufschwung im Vergleich zum Vorjahr zustande gekommen sei, nennt Hamilton zunächst die technische Entwicklung des SF-26. Dabei betont er, dass er selbst erheblichen Anteil daran gehabt habe. "Ein Grund ist natürlich das Auto, dessen Entwicklung ich wirklich mitgestaltet habe", erklärt der Ferrari-Pilot.

Als Beispiel nennt er mehrere Komponenten, die bereits im vergangenen Jahr auf seine Initiative zurückgehen. "Wir haben beispielsweise die neue Vorderradaufhängung entwickelt, um die ich schon letztes Jahr gebeten hatte. Wir hatten sie für den Simulator gebaut und getestet, und jetzt setzen wir sie in diesem Jahr ein."

Auch an anderer Stelle seien seine Wünsche inzwischen umgesetzt worden. "Endlich haben wir auch die Bremsen bekommen, die ich haben wollte. Dafür habe ich wirklich stark gekämpft."

Neue Strukturen schaffen neues Vertrauen

Nicht nur technisch habe sich bei Ferrari vieles verändert. Hamilton spricht auch offen darüber, dass er seine persönliche Arbeitsweise innerhalb des Teams angepasst habe. "Wir haben Änderungen bei den Ingenieuren in meinem persönlichen Team vorgenommen und einige Strukturen neu organisiert."

Vor allem die Zusammenarbeit mit der Führungsebene sei heute deutlich besser als noch vor einem Jahr. "Ich habe mich mit den Entscheidungsträgern innerhalb der Organisation neu ausgerichtet. Jetzt stellen wir sicher, dass wir alle denselben Weg verfolgen und Verbündete sind - keine Gegner."

Gerade dieser Punkt sei für die Entwicklung des Teams entscheidend gewesen. "Das ist jetzt an einem viel, viel besseren Punkt angekommen. Dadurch können wir endlich gemeinsam in dieselbe Richtung arbeiten."

Hamilton erklärt, dass die schwierigen Ergebnisse im vergangenen Jahr seine Position innerhalb des Teams zunächst geschwächt hätten. "Jedes Wochenende war vergangenes Jahr unglaublich schwierig."

Hamilton: Wer hört bei solchen Resultaten zu?

Unter solchen Umständen sei es nicht einfach gewesen, Gehör zu finden. "Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, hören die Leute dir natürlich weniger zu. Warum sollten sie auf dich hören?" Deshalb habe es Zeit gebraucht, das notwendige Vertrauen aufzubauen.

Mittlerweile habe sich die Situation jedoch komplett verändert. "Dieses Vertrauen ist jetzt da. Dinge, um die ich bitte, werden umgesetzt." Dabei betont Hamilton ausdrücklich, dass die Zusammenarbeit keine Einbahnstraße sei. "Es funktioniert in beide Richtungen. Wir treiben uns gegenseitig an und die Zusammenarbeit ist endlich so, wie sie sein sollte."

Ferrari entwickelt wieder wie ein Spitzenteam

Entsprechend stolz blickt Hamilton auf die Entwicklung der gesamten Mannschaft. "Wieder an der Spitze mitzukämpfen, nachdem wir gesehen haben, wo wir vergangenes Jahr standen, ist wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung."

Sein Lob richtet sich an sämtliche Mitarbeiter in Maranello. "Ich bin unglaublich stolz auf jeden Einzelnen im Team." Besonders beeindruckt zeigt sich Hamilton von der Entwicklungsgeschwindigkeit. "An praktisch jedem Rennwochenende bringen wir neue Teile ans Auto. Wir entwickeln das Auto ständig weiter."

Genau das habe er sich bereits in seinem ersten Jahr gewünscht. "Meine Frage vergangenes Jahr war immer: Wo ist die Innovation?" Denn Hamilton verbindet mit Ferrari den Anspruch, technischer Vorreiter der Formel 1 zu sein. "Ferrari ist das größte und erfolgreichste Team in diesem Sport. Ferrari sollte das Team sein, dem alle anderen folgen."

Sein Anspruch geht sogar noch weiter. "Alle anderen sollten auf unser Auto schauen und denken: Genau das müssen wir auch machen."

Konkurrenz kopiert bereits Ferrari-Lösungen

Nach Ansicht Hamiltons ist genau das inzwischen wieder der Fall. Als Beispiele nennt er mehrere technische Entwicklungen, die inzwischen auch von anderen Teams übernommen wurden. "Man hat das beispielsweise beim Heckflügel gesehen. Oder beim Auspuff-Konzept, das inzwischen ebenfalls andere Teams übernommen haben."

Für Hamilton ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass Ferrari wieder auf dem richtigen Weg sei. "Das zu sehen, ist wirklich großartig." Gleichzeitig hebt er die Arbeit der Mitarbeiter hervor. "Wir haben eine fantastische Gruppe von Menschen, die unglaublich hart arbeitet, um uns weiter nach vorne zu bringen."

Im Titelkampf bleibt Hamilton vorsichtig

Trotz des Aufwärtstrends hält Hamilton einen WM-Titel in dieser Saison noch nicht für selbstverständlich. Vor allem die Konkurrenz schätzt er weiterhin als enorm stark ein. Mit einem Augenzwinkern scherzt er zunächst: "Außer ich gehe in die Mercedes-Garage und schraube dort die Radmuttern los."

Anschließend wird Hamilton wieder ernst und verteilt großes Lob an seinen ehemaligen Rennstall. "Mercedes ist ein außergewöhnliches Team." Die Silberpfeile hätten in dieser Saison eindrucksvoll gezeigt, was möglich sei, wenn alle Bereiche perfekt zusammenarbeiten.

"Es ist beeindruckend zu sehen, wie stark dieses Team arbeitet und was es dieses Jahr entwickelt hat. Es wird enorm viel brauchen, um diesen Rückstand aufzuholen."

Auch Red Bull sieht Hamilton wieder deutlich stärker als noch vor wenigen Rennen. "Red Bull hat zuletzt einen riesigen Schritt gemacht." Vor allem mit Blick auf Max Verstappen erwartet er harte Konkurrenz. "Max wird ganz sicher wieder ein ernsthafter Gegner sein."