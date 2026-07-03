Lewis Hamilton erklärt: Warum Ferrari jetzt der nächste Dämpfer bevorsteht

Die Ferrari-Fans erleben derzeit eine Achterbahnfahrt: Auf den überraschenden Sieg von Lewis Hamilton beim Großen Preis von Barcelona-Katalonien folgte beim Formel-1-Rennen in Österreich ein Dämpfer. Und auch mit Blick auf die nächsten Rennen in Silverstone und Spa scheint die Hoffnung auf eine Trendwende gering.

"Offensichtlich hatten wir zuvor einige großartige Leistungen", erinnert Hamilton an seinen Debütsieg mit Ferrari vor knapp drei Wochen. "Tatsache ist aber, dass wir, wie man im Rennen [in Österreich] sehen konnte, ziemlich viel Zeit verlieren. Ich glaube, es sind etwa vier Zehntelsekunden, die wir auf den Geraden verlieren."

Zwar brachte Ferrari zuletzt das erste ADUO-Update für die eigene Antriebseinheit, bei der reinen Motorleistung bleibt die Scuderia jedoch weiterhin klar im Hintertreffen. "Das über die Kurven wieder gutzumachen, ist schwierig", weiß der Rekordweltmeister.

"Ich denke, wir haben grundsätzlich ein großartiges Auto", ergänzt Hamilton mit Blick auf die effektive Aerodynamik des SF-26. "Wir müssen einfach weiter daran arbeiten, das Maximum herauszuholen, so viele Punkte wie möglich zu holen, bis wir diesen Rückstand schließen können."

Mercedes auch beim Energiemanagement besser

Erschwerend kommt hinzu, dass Mercedes beim Energiemanagement deutlich effizienter aufgestellt sei. "Es ist nicht so, dass ich nicht zuversichtlich bin. Tatsache ist einfach, dass wir lange Geraden haben. Ich glaube, das wird das bislang außergewöhnlichste Wochenende in Bezug auf die Energiebereitstellung sein", prognostiziert Hamilton.

"Wir Fahrer haben alle im Fahrer-Chat darüber gesprochen, wie schlecht die Leistungsabgabe auf dieser Strecke sein wird. Uns geht schlicht die Batterieleistung aus. Es gibt nur wenige Kurven, in denen wir Energie zurückgewinnen können."

"Deshalb wird das MGU-K über einen großen Teil der Runde abgeschaltet sein, und genau dort werden wir wahrscheinlich die größten Probleme haben", glaubt der Ferrari-Pilot, der eine ernüchternde Vermutung äußert: "Das Defizit könnte doppelt so groß sein."

Die nächsten Rennen werden "schwierig" für Ferrari

Teamkollege Charles Leclerc bewertet die Lage ähnlich. Er kämpfte in Spielberg am Sonntag mit unerwarteten Problemen. "Es stimmt, dass es in Österreich bis zum Sonntag keine Probleme gab", sagt der Monegasse. "Aber am Sonntag hatte ich definitiv Schwierigkeiten."

"Ich glaube, wir haben einige Punkte identifiziert, die eine große Rolle für den fehlenden Speed am Sonntag gespielt haben. Das werden wir ändern", zeigt sich Leclerc zumindest vorsichtig optimistisch, dass es in Silverstone etwas besser laufen könnte.

"Aber gleichzeitig muss man fairerweise sagen, dass die nächsten beiden Rennen für das Team, denke ich, sehr schwierig werden. Das Beste, was ich tun kann, ist, den Kopf unten zu behalten und weiter zu pushen - egal, wo wir gerade kämpfen."

Lewis Hamilton will Titelkampf nicht ganz aufgeben

An den Titelkampf will der WM-Dritte Hamilton vorerst keinen Gedanken verschwenden. "Wir müssen einfach an jedem Wochenende alles herausholen, was möglich ist - und wenn möglich sogar noch ein bisschen mehr, als das Auto eigentlich hergibt", sagt er.

"Und dann wird es Strecken geben, auf denen sich der Nachteil etwas neutralisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass Budapest ein engerer Kampf wird, weil es dort keine langen Geraden gibt. Ehrlich gesagt brauchen wir mehr Strecken dieser Art."

"Aber ich denke, es ist auch noch zu früh", ergänzt der Brite mit Blick auf die Situation in der Fahrer-WM. "Kimi liegt weit vorne. Das sind immer noch viele Punkte Vorsprung, und beim letzten Rennen hat er seinen Vorsprung sogar noch weiter ausgebaut."

"Deshalb habe ich gesagt, dass das für uns ein guter Realitätscheck war", betont Hamilton, der den Glauben dennoch nicht verloren hat: "Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Jeder Einzelne im Team ist hochmotiviert und gibt alles. Mehr kann ich mir gar nicht wünschen."