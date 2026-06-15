Lewis Hamilton erlöst Ferrari: Fans feiern "Masterclass" in Barcelona
Nach schwierigen Monaten bei Ferrari gelingt Lewis Hamilton der große Durchbruch - Sein Sieg in Barcelona sorgt für Begeisterung bei den Fans
Lewis Hamiltons "Masterclass" beim Barcelona-Grand-Prix
Foto: circuitpics.de circuitpics.de
Lewis Hamilton hat beim Großen Preis von Spanien in Barcelona seinen ersten Formel-1-Sieg als Ferrari-Pilot gefeiert.
Der siebenmalige Weltmeister setzte sich nach einer überzeugenden Vorstellung gegen die Konkurrenz durch und bescherte der Scuderia einen emotionalen Erfolg, der in den sozialen Medien zahlreiche Reaktionen hervorrief.
Hamilton war von Startplatz zwei ins Rennen gegangen. Mit einer konsequent umgesetzten Dreistoppstrategie und einem hohen Renntempo setzte sich der Brite deutlich von seinen Verfolgern ab. Am Ende überquerte er die Ziellinie mit einem Vorsprung von 19 Sekunden auf George Russell im Mercedes.
Wichtiger Meilenstein nach schwierigem Start
Für Hamilton war es nicht nur der erste Sieg seit seinem Wechsel zu Ferrari, sondern auch ein wichtiger Meilenstein nach einer schwierigen Debütsaison 2025. In seiner zweiten Saison bei Ferrari scheint der 41-Jährige nun endgültig angekommen zu sein.
Entsprechend groß fiel die Begeisterung vieler Fans aus. Auf Reddit schrieb ein Nutzer: "Grande Lewis. Heute ist ein großartiger Tag." Auch Statistiken wurden hervorgehoben. So schrieb ein Fan: "Hamilton steht sowohl auf der Liste der jüngsten als auch der ältesten Rennsieger in den Top Ten. Wahnsinn."
Andere Reaktionen fielen deutlich emotionaler aus. "Ich weine", lautet ein Beitrag. Ein weiterer Nutzer erklärt: "Dafür öffne ich meinen Wein für besondere Anlässe." Wieder andere Fans zeigen sich überrascht: "Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag kommen würde, aber er hat es geschafft."
Freude über Sieg, Enttäuschung um Leclerc
Die Tifosi konnten den Erfolg am Wochenende jedoch nicht uneingeschränkt genießen. Teamkollege Charles Leclerc musste das Rennen aufgrund von Problemen mit der Servolenkung vorzeitig aufgeben. Entsprechend gemischt waren einige Reaktionen:
"Als Fan tut mir das für Leclerc leid, aber in erster Linie bin ich Ferrari-Fan", schrieb ein Nutzer. Ein anderer bezeichnete den Erfolg als bittersüß, überwiegend aber als Grund zur Freude: "Ein Sieg ist ein Sieg. Es ist schön zu sehen, dass Lewis wieder in Form ist. Das hat mir neue Hoffnung gegeben. Forza Ferrari."
Besonders häufig wurde die fahrerische Leistung Hamiltons hervorgehoben. "Er hat es immer noch drauf. Darüber kann niemand wirklich verärgert sein", schrieb ein Fan. In einem anderen Kommentar hieß es: "Eine echte Masterclass von Sir Lewis. Er hat das gesamte Feld bei Tempo und Strategie geschlagen."
Signalwirkung für Ferrari und Hamilton
Mit seinem ersten Sieg für Ferrari hat Hamilton nicht nur ein persönliches Kapitel seiner Karriere erfolgreich aufgeschlagen. Der Erfolg in Barcelona könnte sich auch als wichtiger Wendepunkt für die Scuderia und ihren Piloten im weiteren Verlauf der Saison 2026 erweisen.
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