Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Mercedes beantragt Überprüfung der Monaco-Strafe gegen George Russell

Formel 1
Monaco
Mercedes beantragt Überprüfung der Monaco-Strafe gegen George Russell

Formel-1-Liveticker: Hat Hamilton jetzt echte WM-Chancen?

Formel 1
Formel-1-Liveticker: Hat Hamilton jetzt echte WM-Chancen?

Lewis Hamilton erlöst Ferrari: Fans feiern "Masterclass" in Barcelona

Formel 1
Lewis Hamilton erlöst Ferrari: Fans feiern "Masterclass" in Barcelona

Lewis Hamiltons Wende bei Ferrari: Toto Wolff nennt Schlüsselfaktoren

Formel 1
Lewis Hamiltons Wende bei Ferrari: Toto Wolff nennt Schlüsselfaktoren

"Schmerzhaft": Hätte BMW die 24h Le Mans 2026 ohne Safety-Car gewonnen?

24h Le Mans
24h Le Mans
"Schmerzhaft": Hätte BMW die 24h Le Mans 2026 ohne Safety-Car gewonnen?

Carlos Ezpeleta sieht große Zukunft: "MotoGP muss nicht repariert werden"

MotoGP
Carlos Ezpeleta sieht große Zukunft: "MotoGP muss nicht repariert werden"

Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Frederic Vasseur

Formel 1
Barcelona
Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Frederic Vasseur

Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: George Russell

Formel 1
Barcelona
Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: George Russell
Formel 1

Lewis Hamilton erlöst Ferrari: Fans feiern "Masterclass" in Barcelona

Nach schwierigen Monaten bei Ferrari gelingt Lewis Hamilton der große Durchbruch - Sein Sieg in Barcelona sorgt für Begeisterung bei den Fans

Stephanie Aiglsberger Lydia Mee
Veröffentlicht:
Lewis Hamilton erlöst Ferrari: Fans feiern "Masterclass" in Barcelona

Lewis Hamiltons "Masterclass" beim Barcelona-Grand-Prix

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Lewis Hamilton hat beim Großen Preis von Spanien in Barcelona seinen ersten Formel-1-Sieg als Ferrari-Pilot gefeiert.

Der siebenmalige Weltmeister setzte sich nach einer überzeugenden Vorstellung gegen die Konkurrenz durch und bescherte der Scuderia einen emotionalen Erfolg, der in den sozialen Medien zahlreiche Reaktionen hervorrief.

Hamilton war von Startplatz zwei ins Rennen gegangen. Mit einer konsequent umgesetzten Dreistoppstrategie und einem hohen Renntempo setzte sich der Brite deutlich von seinen Verfolgern ab. Am Ende überquerte er die Ziellinie mit einem Vorsprung von 19 Sekunden auf George Russell im Mercedes.

Wichtiger Meilenstein nach schwierigem Start

Für Hamilton war es nicht nur der erste Sieg seit seinem Wechsel zu Ferrari, sondern auch ein wichtiger Meilenstein nach einer schwierigen Debütsaison 2025. In seiner zweiten Saison bei Ferrari scheint der 41-Jährige nun endgültig angekommen zu sein.

Entsprechend groß fiel die Begeisterung vieler Fans aus. Auf Reddit schrieb ein Nutzer: "Grande Lewis. Heute ist ein großartiger Tag." Auch Statistiken wurden hervorgehoben. So schrieb ein Fan: "Hamilton steht sowohl auf der Liste der jüngsten als auch der ältesten Rennsieger in den Top Ten. Wahnsinn."

Andere Reaktionen fielen deutlich emotionaler aus. "Ich weine", lautet ein Beitrag. Ein weiterer Nutzer erklärt: "Dafür öffne ich meinen Wein für besondere Anlässe." Wieder andere Fans zeigen sich überrascht: "Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag kommen würde, aber er hat es geschafft."

Freude über Sieg, Enttäuschung um Leclerc

Die Tifosi konnten den Erfolg am Wochenende jedoch nicht uneingeschränkt genießen. Teamkollege Charles Leclerc musste das Rennen aufgrund von Problemen mit der Servolenkung vorzeitig aufgeben. Entsprechend gemischt waren einige Reaktionen:

"Als Fan tut mir das für Leclerc leid, aber in erster Linie bin ich Ferrari-Fan", schrieb ein Nutzer. Ein anderer bezeichnete den Erfolg als bittersüß, überwiegend aber als Grund zur Freude: "Ein Sieg ist ein Sieg. Es ist schön zu sehen, dass Lewis wieder in Form ist. Das hat mir neue Hoffnung gegeben. Forza Ferrari."

Besonders häufig wurde die fahrerische Leistung Hamiltons hervorgehoben. "Er hat es immer noch drauf. Darüber kann niemand wirklich verärgert sein", schrieb ein Fan. In einem anderen Kommentar hieß es: "Eine echte Masterclass von Sir Lewis. Er hat das gesamte Feld bei Tempo und Strategie geschlagen."

Signalwirkung für Ferrari und Hamilton

Mit seinem ersten Sieg für Ferrari hat Hamilton nicht nur ein persönliches Kapitel seiner Karriere erfolgreich aufgeschlagen. Der Erfolg in Barcelona könnte sich auch als wichtiger Wendepunkt für die Scuderia und ihren Piloten im weiteren Verlauf der Saison 2026 erweisen.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel-1-Liveticker: Hat Hamilton jetzt echte WM-Chancen?
Nächster Artikel Formel-1-Liveticker: Hat Hamilton jetzt echte WM-Chancen?
Mehr von
Stephanie Aiglsberger

Lewis Hamiltons Wende bei Ferrari: Toto Wolff nennt Schlüsselfaktoren

Formel 1
Formel 1
Lewis Hamiltons Wende bei Ferrari: Toto Wolff nennt Schlüsselfaktoren

Nächste Pleite für Charles Leclerc: Aus in Barcelona

Formel 1
Formel 1
Nächste Pleite für Charles Leclerc: Aus in Barcelona

Hülkenberg rätselt über Ausfall: "So etwas noch nie gesehen"

Formel 1
Formel 1
Hülkenberg rätselt über Ausfall: "So etwas noch nie gesehen"
Mehr von
Lewis Hamilton

Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Frederic Vasseur

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Frederic Vasseur

Lewis Hamilton rechnet nach erstem Ferrari-Sieg mit seinen Kritikern ab

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Lewis Hamilton rechnet nach erstem Ferrari-Sieg mit seinen Kritikern ab

Nach Hamilton-Sieg: Teamchef Vasseur zeigt sich erleichtert

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Nach Hamilton-Sieg: Teamchef Vasseur zeigt sich erleichtert
Mehr von
Ferrari

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Daten: So setzte sich Russell im Kampf um die Pole gegen Hamilton durch

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Daten: So setzte sich Russell im Kampf um die Pole gegen Hamilton durch

Trotz "fehlender Puste": Lewis Hamilton heiß auf Ferrari-Sieg

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Trotz "fehlender Puste": Lewis Hamilton heiß auf Ferrari-Sieg

Aktuelle News

Mercedes beantragt Überprüfung der Monaco-Strafe gegen George Russell

Formel 1
Monaco
Mercedes beantragt Überprüfung der Monaco-Strafe gegen George Russell

Formel-1-Liveticker: Hat Hamilton jetzt echte WM-Chancen?

Formel 1
Formel-1-Liveticker: Hat Hamilton jetzt echte WM-Chancen?

Lewis Hamilton erlöst Ferrari: Fans feiern "Masterclass" in Barcelona

Formel 1
Lewis Hamilton erlöst Ferrari: Fans feiern "Masterclass" in Barcelona

Lewis Hamiltons Wende bei Ferrari: Toto Wolff nennt Schlüsselfaktoren

Formel 1
Lewis Hamiltons Wende bei Ferrari: Toto Wolff nennt Schlüsselfaktoren