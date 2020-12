Lewis Hamilton fährt in Abu Dhabi dank negativer Corona-Tests

Lewis Hamilton ist zurück in der Formel 1. Der siebenmalige Weltmeister kann auch ganz offiziell am Saisonfinale 2020 in Abu Dhabi teilnehmen. Das hat der Automobil-Weltverband (FIA) nun in einem kurzen Statement bestätigt. Darin heißt es, Hamilton habe inzwischen die erforderlichen Corona-Tests mit negativem Ergebnis erhalten, um einen Zugang zum Formel-1-Fahrerlager zu erhalten.

Weiter meldet der Weltverband: "[Hamilton] hat seine zehntägige Quarantäne in Bahrain abgeschlossen. Gemäß den Richtlinien der Gesundheitsbehörden in Bahrain stand es ihm danach frei, das Land zu verlassen. Er ist inzwischen in Abu Dhabi angekommen, nachdem er sich mit den Behörden darauf verständigt hatte, dass [diese Reise] zulässig sein würde."

Vor Ort in Abu Dhabi habe sich Hamilton erneut isoliert, bis das Ergebnis eines weiteren Corona-Tests vorlag. Weil eben dieser wieder negativ ausgefallen sei, könne Hamilton nun erneut ganz normal seiner Arbeit als Formel-1-Fahrer nachgehen.

Dazu erklärt die FIA: "Die COVID-19-Protokolle des Weltverbands sind klar und bleiben unverändert. Ein negatives Testergebnis ist notwendig, um Zugang zum Fahrerlager zu haben. Außerdem ist ein weiteres negatives Testergebnis erforderlich, das maximal 24 Stunden nach Ankunft vor Ort vorzulegen ist. Lewis wurde sowohl in Bahrain als auch in Abu Dhabi negativ getestet."

Russell muss zurück zu Williams

Damit ist klar: Hamilton übernimmt wieder seinen Stammplatz bei Mercedes und muss nicht erneut von Williams-Fahrer George Russell vertreten werden. Weil Russell deshalb seinen Platz bei Williams wieder einnimmt, rückt Williams-Ersatzmann Jack Aitken zurück auf die Reservebank.

Russell hatte Hamilton vergangene Woche beim Sachir-Grand-Prix in Bahrain vertreten, nachdem Hamilton zwischen den beiden Formel-1-Rennen in Bahrain positiv auf Corona getestet worden war.

Und Russell schlug sich beachtlich, erzielte P2 im Qualifying und führte im Rennen, bis eine Mercedes-Boxenpanne seine Hoffnungen auf den Sensationssieg zunichte machten. Am Ende belegte Russell P8 und erzielte damit seine ersten Formel-1-Punkte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.