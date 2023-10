Lewis Hamilton fände Andretti-Einstieg "großartig"

Wird Andretti das elfte Team in der Formel 1? Der Automobil-Weltverband (FIA) hat seine Zustimmung bereits erteilt. Jetzt muss nur noch die Formel 1 selbst eine Freigabe erteilen, dann könnte Teamchef Michael Andretti seine Pläne in die Tat umsetzen.

Das schmeckt aber nicht allen Beteiligten im Fahrerlager der Formel 1. Und das weiß Lewis Hamilton, wenn er vor dem Katar-Grand-Prix sagt: "Es wird garantiert Leute geben, die es nicht so toll finden, dass ich die Sache unterstütze." Aber er finde das Andretti-Projekt und die Aussicht auf zwei weitere Fahrzeuge im Feld "großartig".

Damit vertritt Hamilton die genau gegensätzliche Meinung seines Mercedes-Teamchefs Toto Wolff, der sich wiederholt gegen Andretti und weitere Teams in der Formel 1 ausgesprochen hat. Denn: Je mehr Teilnehmer, umso weniger Ausschüttungen an die einzelnen Rennställe. Deshalb drängen die meisten Verantwortlichen auf einen Verbleib bei den aktuell zehn Formel-1-Teams.

Hamilton aber erkennt den Charme eines zusätzlichen Rennstalls und meint: "Ich hatte immer schon den Eindruck, es sind nicht genügend Autos im Feld dabei." Das Andretti-Team würde einerseits "weitere Arbeitsplätze" schaffen und andererseits zwei weitere Cockpits bereitstellen, "auch für eine etwaige Fahrerin, die den Aufstieg schaffen könnte", so Hamilton. Er sieht schlicht "mehr Möglichkeiten".

Max Verstappen verwendet ganz ähnliche Worte wie Hamilton, wenn er seine Eindrücke schildert. Er betont aber: "Ich spreche nur aus der Fahrerperspektive. Ich bin natürlich kein Teambesitzer, wenngleich ich diese Perspektive nachvollziehen kann. Und ich verstehe, dass es die [bestehenden] Teams nicht wollen. Der Formel 1 stehe "keine einfache Entscheidung" bevor, prophezeit er.

Verstappen selbst gibt sich angetan vom Andretti-Vorhaben: "Nach dem zu urteilen, was ich bisher gesehen habe, den Namen, die Partner und die Aufstellung als professionelles Team, wäre es toll."

Alonso schwärmt von Andretti, aber ...

Noch besser kann Fernando Alonso die Situation einschätzen, mit Erfahrungen aus erster Hand: Er trat bei seiner Indy500-Teilnahme einst für das Andretti-Team an, das er als "großartig" in Erinnerung hat.

"Der Name wäre eine Bereicherung für die Formel 1", meint Alonso. "Aber: Andere Leute müssen diese Entscheidung treffen. Und ich weiß gar nicht recht, was ich sagen soll. Aber so, wie die Entscheidung ausfällt, wird es in Ordnung sein. Und ich werde die Haltung von Aston Martin unterstützen, und zwar egal, wie die aussieht."

Wie sie aussieht, das hat Aston-Martin-Boss Lawrence Stroll nochmals betont: Er lehnt die Erweiterung der Formel 1 um ein elftes Team kategorisch ab.

Wie viele Fahrzeuge theoretisch möglich wären

Valtteri Bottas wiederum würde Andretti zulassen - und noch weitere Teams. Denn er sagt: "In meinen Augen wäre die Formel 1 viel besser dran, wenn es mehr Autos gäbe. Ich weiß noch, wie ich als Kind zugeschaut habe. Ein größeres Feld bedeutet doch mehr Unterhaltung. Und damit gibt es auch mehr Chancen für junge Fahrer. Ich finde daher: Je mehr Teams, umso besser."

Doch unendlich viel Platz ist nicht an den Rennstrecken der Formel 1. "Ich schätze, die Obergrenze liegt bei 30 Autos oder so. Aber davon sind wir weit weg", sagt Bottas. Tatsächlich ist die Maximalzahl der Autos im Sportlichen Reglement auf 26 festgelegt. Das bedeutet: Theoretisch könnten bis zu 13 Teams an der Formel-1-Weltmeisterschaft teilnehmen, sofern sie die Freigaben dafür erhalten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.