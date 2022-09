Lewis Hamilton: "Fluggemeinschaft" mit Freund Valtteri Bottas

Audio-Player laden

Von 2017 bis 2021 waren sie Formel-1-Teamkollegen bei Mercedes, doch dann haben sich die Wege von Valtteri Bottas und Lewis Hamilton getrennt. Oder doch nicht? Laut Hamilton verbringt er noch immer viel Zeit mit Bottas: Weil die beiden früheren Stallgefährten eine "Fluggemeinschaft" pflegen, wie Hamilton erklärt.

Er sagt: "Valtteri und ich sind eigentlich eng befreundet. Meistens reisen wir zusammen zu den Rennen und wieder zurück. Wir verbringen also viel Zeit miteinander und sprechen auch viel."

Hamilton gibt an, "dankbar" zu sein für "diese Freundschaft" mit Bottas. "Denn wir hatten wirklich tolle Jahre zusammen [bei Mercedes] und wir haben großen Respekt voreinander."

Und weil er sich regelmäßig Bottas austausche, wisse er um dessen Abschneiden mit Alfa Romeo in der Formel-1-Saison 2022. Hamilton: "Es freut mich wirklich, dass sein Team dieses Jahr so gut angefangen hat."

Tatsächlich war Bottas im ersten Saisondrittel eine der großen Überraschungen im Feld, mit Punkten aus sechs der sieben Rennen zu Jahresbeginn. In den folgenden sieben Rennen aber gelang Bottas nur ein weiteres Top-10-Ergebnis.

"Ja, das Jahr hatte seine Höhen und Tiefen, aber Valtteri leistet wirklich ausgezeichnete Arbeit", meint Hamilton. "Wenn man die Herausforderungen bedenkt, die wir alle mit unseren Autos haben, dann machen beide Fahrer ihre Sache klasse."

"Und ich habe ja in der Formel 3 und in der GP2 meine Titel mit Fred [Vasseur] gewonnen und weiß daher, wie gut er seine Sache macht. Das Team hat viel Potenzial. Ich bin gespannt, was da noch kommt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.