Lewis Hamilton: Formel 1 mit V10-Motoren war eine geile Zeit

In diesem Monat jährte sich der Beginn der Turbo-Hybrid-Ära in der Formel 1 zum zehnten Mal. Am 16. März 2014 fuhr die Königsklasse in Australien ihr erstes Rennen mit V6-Turbomotoren mit 1,6 Litern Hubraum. Sie lösten die 2,4-Liter-V8-Saugmotoren ab, die seit 2006 im Einsatz gewesen waren.

Lewis Hamilton hat beide als aktiver Fahrer hautnah miterlebt und bei Mercedes von 2014 bis 2020 eine Erfolgsserie mitgestaltet, die in dieser Dominanz zuletzt Michael Schumacher zwischen 2000 und 2005 bei Ferrari gelungen war - damals noch mit kreischenden V10-Motoren, für viele bis heute eine goldene Ära.

Auch für Hamilton? "Ich bin mit der Turbo-Ära aufgewachsen", blickt er auf die 1980er-Jahre mit Fahrergrößen wie Alan Prost und Ayrton Senna. "Und dann natürlich mit den V10- und V8-Fahrzeugen. Ich bin wirklich dankbar, das miterlebt zu haben."

"Aber dann an der Entwicklung dieser neuen Technologie teilzuhaben, mit der wir heute fahren, war wirklich cool", sagt Hamilton weiter. "Ich erinnere mich daran, wie ich zu Mercedes kam und sah, was sie schon vor meiner Ankunft am Motor arbeiteten."

"Wie jeder an die Richtung glaubte, die sie einschlugen, wie erfolgreich sie damit waren, das war wirklich phänomenal", schwärmt er. Und dieselbe Gruppe von Leuten sei immer noch da. "Natürlich mit neuen Gesichtern, aber immer noch im Werk."

"Man hat immer noch das beste Paket, vor allem in Bezug auf den Motor, was Zuverlässigkeit und Leistung angeht. Natürlich haben sich die anderen verändert, haben aufgeholt."

Eines vermisst Hamilton aber nach wie vor an den Formel-1-Motoren von heute: "Ich bevorzuge den früheren Sound. Ich glaube, das tun wir alle. Der alte V10 klang einfach unglaublich und auch der V8. Ich hätte also nichts dagegen, dorthin zurückzukehren. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird."

Stimmen, die eine Rückkehr zu V8- oder V10-Motoren fordern, gab es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder. Doch die Formel-1-Verantwortlichen erteilten der Idee aus Nachhaltigkeitsgründen stets eine Absage. Dennoch bekräftigt Hamilton: "Ich wünschte, die Autos würden ein bisschen besser klingen."

"Aber die Kraft und die Leistungsentfaltung sind wirklich erstaunlich. Ich fühle mich einfach privilegiert, dass ich in dieser Generation leben darf", betont der Brite.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.