Lewis Hamilton: FT2 in Miami war "ein Schlag in die Magengrube"

Alles begann für Mercedes so gut: George Russell und Lewis Hamilton belegten im ersten Training zum Formel-1-Rennen in Miami die Positionen eins und zwei, Training zwei am Nachmittag war dann hingegen "ein Schlag in die Magengrube", wie der siebenmalige Weltmeister anmerkt. Denn von einer guten Performance waren die Silberpfeile dort ein gutes Stück entfernt.

Hamilton war mit Platz sieben noch der deutlich besser positionierte Pilot, hatte aber trotzdem eine Sekunde Rückstand auf den Trainingsschnellsten Max Verstappen im Red Bull. Teamkollege Russell landete mit knapp 1,3 Sekunden Rückstand sogar nur auf Position 15.

"Es ist einfach das Gleiche wie an jedem Wochenende: Uns fehlt eine Sekunde", hadert Hamilton. "Wir sind nicht besonders schnell. Wir haben Probleme und probieren einfach viele verschiedene Dinge aus."

Das erste Training sah aus seiner Sicht noch gut aus, "aber dann im zweiten Training kommt die wahre Pace zum Vorschein, und das ist einfach ein Schlag in die Magengrube", so der Mercedes-Pilot, der kein einzelnes Problem dafür verantwortlich macht.

Der Vergleich zu Melbourne, wo Mercedes gut zurecht kam, sei "ein Unterschied wie Tag und Nacht" gewesen. "Es war deutlich besser zu fahren, und auch Baku hat sich besser angefühlt als hier", sagt Hamilton. "Vielleicht ist es einfach die Hitze oder die Balance, die wir im Moment haben."

Er betont, dass er versucht optimistisch zu bleiben und dass er hofft, dass das Auto am Samstag besser sein wird, "aber generell fühlt es sich an, als würden wir praktisch das gleiche Auto wie im vergangenen Jahr fahren - abgesehen von dem Hardcore-Bouncing", so Hamilton. "Das ist das Schwierige."

Er sehnt daher dem großen Imola-Upgrade herbei, das Mercedes "händeringend" braucht. Denn mit dem aktuellen Auto habe er "keine Erwartungen" für das Qualifying morgen. "Ich hoffe einfach, dass wir in einer besseren Position sein werden. Ich hoffe, dass wir in Q3 sein können und im Feld der Top 10 liegen. Das wäre großartig."

Russell sieht Kampf mit Ferrari und Aston Martin

Ganz so schwarz sieht Teamkollege Russell trotz seines 15. Platzes nicht: Er sieht "keinen Grund", warum Mercedes im Qualifying nicht vor Ferrari und Aston Martin liegen sollte. "Das ist zumindest das Ziel", betont er.

"In den ersten vier Rennen war es zwischen den drei Teams ziemlich eng. Wenn es dabei nur um den Sieg oder die Poleposition gehen würde, dann wäre das unglaublich aufregend", so Russell. "Aber das ist gut, denn es zeigt, dass wir belohnt werden und vor sie kommen können, wenn wir es richtig hinbekommen."

Das wird auch die Aufgabe für den morgigen Samstag sein: "Wir müssen über Nacht ein paar Verbesserungen machen", fordert er. "Wir wissen, dass wir das Potenzial haben, denn wir haben es im ersten Training und zu Beginn des zweiten Trainings gesehen."

Warum es dann aber nicht mehr so gut ging, ist die Frage, die es zu beantworten gilt. Russell sagt, dass das Auto nach dem Wechsel auf Soft-Reifen "einfach nicht mehr für mich funktioniert" habe. "Wir müssen verstehen, warum das so ist, aber zum Glück haben wir Zeit, um über Nacht Änderungen vorzunehmen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.