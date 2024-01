Lewis Hamilton holt langjährigen Freund zurück in sein Management

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat seinen Vertrag mit der US-amerikanischen Managementfirma Copper beendet und arbeitet nun wieder mit seinem langjährigen Freund Marc Hynes zusammen.

Der ehemalige BTCC-Rennfahrer und britische Formel-3-Meister von 1999 freundete sich mit Hamilton an, als dieser für das Manor-Team von John Booth in der Formel Renault und in der Formel 3 fuhr und sich so seinen Weg nach oben bahnte.

Hynes arbeitete damals als Fahrertrainer für Manor und blieb Hamilton auch nach dessen Aufstieg in die Formel 1 nahe. Im Dezember 2015 nahm er einen Job an, bei dem er sich auf den Aufbau der Organisation "Project Forty Four" konzentrierte, die Hamilton ein Jahr zuvor gegründet hatte, und sich um die täglichen Aktivitäten des Briten kümmerte, während er bei den Rennen vor Ort war.

Anfang 2021 verließ Hynes Hamilton und wurde daraufhin ein wichtiger Teil des Managementteams von Guanyu Zhou, wo er mit seinem langjährigen Partner und ehemaligen Kollegen Graeme Lowdon von Manor/Marussia zusammenarbeitet.

Die Firma, die die beiden gemeinsam besitzen, Equals Management, wird auch weiterhin mit dem chinesischen Fahrer zusammenarbeiten.

Hamilton arbeitete von 2021 bis 2023 mit Copper und deren kanadischer Chefin Penny Thow zusammen, wobei er sich vor allem auf den Ausbau des "Project Forty Four" und auf Unternehmungen außerhalb des Rennsports konzentrierte.

Dazu zählten die Wohltätigkeitsstiftung Mission 44, ein TV-Dokumentationsprojekt und der von Apple unterstützte Formel-1-Film, an dem Hamilton als Produzent beteiligt ist. Auch wenn der Hauptmanagementvertrag mit Copper endet, wird Hamilton weiterhin mit Throw an einigen der laufenden Projekte arbeiten.

Hynes wird sich in der Zwischenzeit eher auf Hamiltons tägliche Arbeit im Rennsport als auf Marketing-Aktivitäten konzentrieren. Es wird erwartet, dass weitere Ernennungen das Management-Team des Mercedes-Piloten verstärken werden, während er sich weiterhin in Projekten außerhalb des Sports engagiert.

Ein Sprecher von Hamilton sagte gegenüber Motorsport.com: "Der Managementvertrag zwischen Penni Thow und ihrer Firma Copper mit Lewis Hamilton hat im Dezember 2023 nach Ablauf einer festen Laufzeit sein natürliches Ende gefunden."

"Im Laufe der Partnerschaft haben Penni und ihr Team Lewis' unternehmerische Vision unterstützt und gemeinsam mehrere aufregende Unternehmungen gestartet."

"Auch wenn der Managementvertrag ausgelaufen ist, wird Copper weiterhin mit Lewis an einigen dieser gemeinsamen Projekte arbeiten, um diese erfolgreich weiterzuentwickeln. In den kommenden Monaten wird Lewis sein Unternehmen Project Forty Four ausbauen und spannende Ankündigungen machen, während sein unternehmerisches Geschäft und seine Investitionsinteressen weiter wachsen."

"Lewis freut sich auf den Beginn der neuen Formel-1-Saison und wird mit Marc Hynes, seinem langjährigen Freund und ehemaligen Kollegen, zusammenarbeiten, der Lewis mit seinem Fachwissen auf der Rennstrecke unterstützen wird."

"Marc wird sich ausschließlich auf die Rennaktivitäten konzentrieren und Lewis' Engagement unterstützen, sich zurück an die Spitze zu kämpfen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.