Lewis Hamilton: "Ich habe definitiv nicht geblufft"

Mit seinem zweiten Platz beim Großen Preis von Australien ist Lewis Hamilton nun an die vierte Stelle in der Fahrermeisterschaft geklettert. Mit 38 Punkten aus drei Rennen liegt der Mercedes-Pilot sieben Zähler hinter seinem alten Teamkollegen und Rivalen Fernando Alonso.

Die beiden Weltmeister lieferten sich in Melbourne ein enges Duell, was der Brite letztendlich für sich entscheiden konnte. Alonso wirkte im Aston Martin wie der leicht schnellere Fahrer und Hamiltons Teamfunk zu Beginn des zweiten Stints, die harten Reifen werden womöglich nicht bis zum Ende halten, lieferten Grund zur Sorge für Mercedes.

Als er auf den Funk nach dem Rennen angesprochen wird, beteuert Hamilton jedoch, dass er mit seiner Ansage nicht die Konkurrenz in die Irre führen wollte, sondern er es wirklich so gemeint hat: "Ich habe definitiv nicht geblufft. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich musste mich sehr anstrengen", sagt er.

Hamilton: "Fernando war schneller als ich"

"Fernando gepusht und sie sind sehr, sehr schnell. Ich glaube, er war heute ein bisschen schneller als ich, aber ich konnte ihn aufhalten. Dafür bin ich wirklich dankbar und auch einfach... Was für eine Legende. Wir haben einen Weltmeister vor uns. Wir haben drei Weltmeister unter den ersten drei. Das ist ziemlich mega."

Laut den Daten des Technologieunternehmens 'PACETEQ' war Hamilton im Rennen zwei Tausendstel pro Runde schneller als Alonso, wobei der Spanier, wenn man nur den zweiten Stint auf der härteren Reifenmischung betrachtet, im Schnitt 18 Tausendstel pro Runde im Vorteil war. Alonso wird hinter Hamilton jedoch seine volle Pace nie wirklich ausgefahren haben können.

Der Mercedes-Pilot erreichte im Rennen einen durchschnittlichen Topspeed von 292,2 km/h, während Alonso auf 291,8 km/h kommt. DRS-Runden sind aus diesen Schnitten ausgenommen, der Windschatten-Effekt aber nicht, ohne den der Unterschied wohl noch größer gewesen wäre.

Hamilton: Reifen waren doch besser als gedacht

"Es war definitiv nicht einfach, ihn in Schach zu halten und sie aus der DRS-Zone herauszuhalten. Aber es war wirklich sehr interessant, zu sehen, wo wir stehen, wo uns etwas fehlt und wo wir gut sind. Wir können also viel Positives aus dem heutigen Tag mitnehmen, aber wir müssen natürlich noch etwas an Leistung zulegen."

"Ich glaube, ich hatte am Ende viel mehr Reifen, als ich dachte", sagt er. "Es gab einen Moment, in dem ich dachte, der Reifen würde sich öffnen, und Fernando machte Druck. Dann zog ich mich zurück, hatte eine gute Pace und schloss die Lücke wieder."

Hamilton: Australien hat Mercedes "Energieschub gegeben"

"Er hatte zwei oder drei Angriffe, und ich musste dann wirklich den Einsatz erhöhen und versuchen, mit ihm mitzuhalten, was sehr schwierig war. Aber als noch 18 Runden zu fahren waren, dachte ich, dass die Reifen wohl nicht ganz durchhalten werden. Aber dann hatte er einen Moment, in dem er einen Gang zurückschaltete, und ich konnte etwas aufsparen und kam dann in einen guten Rhythmus, und ich konnte den Abstand in den letzten zehn Runden oder so genau halten."

"Ich habe also nur noch runtergezählt und gehofft, dass es dabei bleiben würde. Und ja, er war sehr, sehr konstant, soweit ich das beurteilen kann, er hat keine Fehler gemacht. Fernando macht nicht viele Fehler. Es musste also ein guter Job sein."

Auf die generell starke Mercedes-Pace angesprochen, fügt Hamilton hinzu: "Das kam sehr unerwartet. Offensichtlich haben uns der zweite und dritte Platz und das gestrige Qualifying wirklich umgehauen und dem gesamten Team einen enormen Energieschub gegeben."

"Das bedeutete, dass wir heute eine Chance hatten, Max zumindest für einen kurzen Moment überholen zu können", so der Brite über dem gewonnenen Start von Mercedes. "Und so kamen wir beide nach vorne, was erstaunlich war. Eine Sekunde lang einen Mercedes-Doppelsieg zu haben. Aber es war ein wirklich unterhaltsames Rennen, und ich hatte einen wirklich guten Kampf mit Fernando, was großartig war."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.