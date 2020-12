Lewis Hamilton: "Ich war noch nie so ausgelaugt!"

"Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist", sagt Lewis Hamilton nach seinem dritten Platz in Abu Dhabi. Der Weltmeister hatte immer noch mit den Auswirkungen seiner COVID-19-Erkrankung zu kämpfen, durch die er den Grand Prix in Sachir verpasst hatte. Zwar wurde er vor dem Wochenende negativ auf das Coronavirus getestet, allerdings habe ihn das Rennen ziemlich geschlaucht.

"Ich glaube, ich war noch nie so ausgelaugt", sagt er. "Mein Körper fühlt sich nicht gut an, aber ich habe durchgehalten." In der vergangenen Woche war für ihn noch nicht daran zu denken, dass er überhaupt in Abu Dhabi würde starten können. "Von daher bin ich wirklich dankbar für meine Gesundheit und dass ich am Leben bin. Ich freue mich jetzt darauf, mich erholen zu können."

Am eigenen Leib musste er erfahren, wie gefährlich Corona ist. "COVID ist kein Witz, das habe ich auch nie gedacht", so Hamilton. "Leute haben ihr Leben verloren, also weiß ich, dass es ernst ist. Ich fand es immer seltsam, wenn es führende Mächte der Welt darüber gelacht haben, als ob es nichts wäre."

Angesichts der Umstände war für ihn der dritte Platz heute in Ordnung: "Man kann nicht immer gewinnen", sagt der Mercedes-Pilot, der "sehr, sehr glücklich" über den Verlauf des Wochenendes ist. "Es ist nicht so gut, wie wir es gerne gehabt hätten, aber Glückwunsch an Max [Verstappen]."

Red Bull war für Hamilton an diesem Wochenende außer Reichweite - zumindest der eine. "Wir konnten die Pace nicht mitgehen", sagt er und freut sich, dass Alexander Albon so knapp hinter ihm ins Ziel kommen konnte. "Wir hatten einen Kampf zwischen zwei Teams, und das ist genau, was der Sport braucht."

Doch an die Zukunft denkt er heute noch nicht. Er freut sich einfach nur, dass die Saison heute vorbei ist: "Körperlich habe ich mich das ganze Jahr über gut gefühlt, aber heute definitiv nicht. Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist", sagt er und fügt an: "Ich bin zerstört."

