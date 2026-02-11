Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

"Wird keiner verstehen": Hamilton findet Management "lächerlich komplex"

Formel 1
Formel 1
"Wird keiner verstehen": Hamilton findet Management "lächerlich komplex"

Gespräche vor drei Jahren: So lange ist Valtterie Bottas bei Cadillac involviert

Formel 1
Formel 1
Gespräche vor drei Jahren: So lange ist Valtterie Bottas bei Cadillac involviert

Mick Schumacher: Was ihn an IndyCar bisher am meisten überrascht

IndyCar
IndyCar
Mick Schumacher: Was ihn an IndyCar bisher am meisten überrascht

Lewis Hamilton in Bahrain erstmals mit neuem Renningenieur bei Ferrari, aber ...

Formel 1
Formel 1
Lewis Hamilton in Bahrain erstmals mit neuem Renningenieur bei Ferrari, aber ...

Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!

Pat Symonds sicher: Kritik an Sergio Perez "völlig unverdient"

Formel 1
Formel 1
Pat Symonds sicher: Kritik an Sergio Perez "völlig unverdient"

Mercedes-Teamchef: Der Red-Bull-Motor ist "der Maßstab" in der Formel 1

Formel 1
Formel 1
Mercedes-Teamchef: Der Red-Bull-Motor ist "der Maßstab" in der Formel 1

Norris vor Verstappen: Erster Bahrain-Testtag mit gewohntem Ergebnis

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Norris vor Verstappen: Erster Bahrain-Testtag mit gewohntem Ergebnis
Formel 1

Lewis Hamilton in Bahrain erstmals mit neuem Renningenieur bei Ferrari, aber ...

Lewis Hamilton hat einen neuen Renningenieur: Carlos Santi, der frühere Ingenieur von Kimi Räikkönen, übernimmt von Riccardo Adami - allerdings gibt es einen Haken

Sönke Brederlow Benjamin Vinel
Veröffentlicht:
Lewis Hamilton in Bahrain erstmals mit neuem Renningenieur bei Ferrari, aber ...

Lews Hamilton hat mit Carlos Santi einen neuen Renningenieur

Foto: Ferrari Ferrari

Lewis Hamilton hat in der Winterpause seinen Renningenieur gewechselt: Ferrari gab bereits vor einigen Wochen bekannt, dass Riccardo Adami innerhalb des Teams versetzt wird. Nun äußert sich auch Hamilton erstmals zu dem Wechsel und verrät, wer ihn zum Start in die neue Formel-1-Ära begleiten wird.

Der Wechsel kommt nicht überraschend, denn im vergangenen Jahr gab es immer wieder Gerüchte, dass sich Hamilton und Adami nicht gut verstehen. Wohl auch deshalb wechselt der Italiener "in eine neue Rolle als Manager der Scuderia Ferrari Driver Academy und der Test- und Vorjahresautos", wie das Team mitteilte.

"Es war natürlich eine sehr schwierige Entscheidung", ergänzt Hamilton am Mittwoch im Rahmen der Formel-1-Testfahrten in Bahrain. "Ich bin wirklich dankbar für all die Arbeit, die er im letzten Jahr geleistet hat, für seine Geduld, und, wissen Sie, es war ein schwieriges Jahr für uns alle."

Nachdem der Rekordweltmeister beim Shakedown in Barcelona noch von Bryan Bozzi, dem Renningenieur von Teamkollege Charles Leclerc, betreut wurde, arbeitet Hamilton ab dem Wintertest in Bahrain mit Carlos Santi zusammen, dem früheren Renningenieur von Kimi Räikkönen.

Lewis Hamilton: "Versuche, mein Bestes zu geben"

"Zu Beginn der Saison wird es also wieder eine Umstellung sein, mit jemand Neuem zu arbeiten - darauf muss man sich einstellen", sagt Hamilton. "Es wäre ideal, die Saison mit Leuten zu beginnen, mit denen man schon mehrere Jahre zusammengearbeitet hat und die Höhen und Tiefen gemeinsam erlebt haben."

"Aber momentan ist das die Situation, in der wir uns befinden", gibt der Ferrari-Pilot zu. Erschwerend kommt auch hinzu, dass bislang offenbar noch völlig unklar ist, ob Santi für den Rest der Saison an Hamiltons Seite bleiben wird - oder ein weiterer Wechsel des Renningenieurs bevorsteht.

"Es ist eine Situation, die auch mich betrifft. Ich versuche, mein Bestes zu geben, wir versuchen, unser Bestes zu geben", betont Hamilton, der am ersten Testtag immerhin die viertschnellste Rundenzeit in den Asphalt brannte und insgesamt 52 Runden in der Wüste drehte.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!
Mehr von
Sönke Brederlow

Gespräche vor drei Jahren: So lange ist Valtterie Bottas bei Cadillac involviert

Formel 1
Formel 1
Gespräche vor drei Jahren: So lange ist Valtterie Bottas bei Cadillac involviert

Mercedes-Teamchef: Der Red-Bull-Motor ist "der Maßstab" in der Formel 1

Formel 1
Formel 1
Mercedes-Teamchef: Der Red-Bull-Motor ist "der Maßstab" in der Formel 1

Ex-Manager von Lewis Hamilton übernimmt Schlüsselrolle bei Cadillac

Formel 1
Formel 1
Ex-Manager von Lewis Hamilton übernimmt Schlüsselrolle bei Cadillac
Mehr von
Lewis Hamilton

"Wird keiner verstehen": Hamilton findet Management "lächerlich komplex"

Formel 1
Formel 1
"Wird keiner verstehen": Hamilton findet Management "lächerlich komplex"

Ferrari-Star im Jagdfieber: Dieses Hobby macht Lewis Hamilton süchtig

Formel 1
Formel 1
Ferrari-Star im Jagdfieber: Dieses Hobby macht Lewis Hamilton süchtig

Mehr als Freunde? Lewis Hamilton trifft Kim Kardashian

Formel 1
Formel 1
Mehr als Freunde? Lewis Hamilton trifft Kim Kardashian
Mehr von
Ferrari

Über drei Millionen wert: Charles Leclerc fährt dieses Schmuckstück

Formel 1
Formel 1
Über drei Millionen wert: Charles Leclerc fährt dieses Schmuckstück

"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Formel 1
Formel 1
"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Übersteuernd, nervös - und trotzdem besser? Hamilton lobt neue F1-Autos

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Übersteuernd, nervös - und trotzdem besser? Hamilton lobt neue F1-Autos

Aktuelle News

"Wird keiner verstehen": Hamilton findet Management "lächerlich komplex"

Formel 1
F1 Formel 1
"Wird keiner verstehen": Hamilton findet Management "lächerlich komplex"

Gespräche vor drei Jahren: So lange ist Valtterie Bottas bei Cadillac involviert

Formel 1
F1 Formel 1
Gespräche vor drei Jahren: So lange ist Valtterie Bottas bei Cadillac involviert

Mick Schumacher: Was ihn an IndyCar bisher am meisten überrascht

IndyCar
INDY IndyCar
Mick Schumacher: Was ihn an IndyCar bisher am meisten überrascht

Lewis Hamilton in Bahrain erstmals mit neuem Renningenieur bei Ferrari, aber ...

Formel 1
F1 Formel 1
Lewis Hamilton in Bahrain erstmals mit neuem Renningenieur bei Ferrari, aber ...