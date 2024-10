Lewis Hamilton: In der Formel 1 können wir zeigen, wer wir sind!

"Es ist sehr wichtig, dass [die Formel 1] eine echte Plattform ist", sagt Lewis Hamilton, einer der extrovertiertesten Persönlichkeiten in der Formel 1. Der zukünftige Formel-1-Pilot engagiert sich gegen Rassismus und ist auch als Unternehmer tätig. So besitzt er mit Tommy Hilfiger ein eigenes Modelabel. Er unterstützt immer wieder soziale Projekte und ist als Teilhaber des NFL-Football-Teams Denver Broncos aktiv. All das schafft er, obwohl er in der Königsklasse extrem eingespannt ist.

Einen Maulkorb gebe es in der Formel 1 nicht, so Hamilton: "Wir können wir selbst sein und unsere Werte vertreten. In der Schule musste ich eine Uniform tragen, das habe ich gehasst. Auch im Beruf habe ich mich in Uniformen nie wohl gefühlt. Es hat mich davon abgehalten, zu zeigen, wer ich wirklich bin." In der Königsklasse hat der Brite diesen Zwang nicht.

Der 39-Jährige lobt auch seine Fahrerkollegen in der Formel 1, die immer mehr aus der Deckung kommen und zeigen würden, wer sie wirklich sind. "Die Leute sehen, wer sie wirklich sind und durchschauen die PR-Maschinerie, die diese Organisationen umgibt", sagt er. "Das ist wirklich positiv. Es geht auch darum, anderen den Mut zu geben, sie selbst zu sein."

Hamilton will Mauern durchbrechen und in allen Bereichen der Gesellschaft helfen, eine Welt zu schaffen, in der nicht sofort geurteilt wird. "Es muss möglich sein, man selbst zu sein, ohne verurteilt zu werden", erklärt er. "Man sollte den Job für das bekommen, was man ist, und dann darf man ihn auch machen."

Für sein Engagement wurde der Brite in seiner Heimat Großbritannien zum Ritter geschlagen. In der Extreme E war er als Teambesitzer aktiv. In der Rally-Raid-Serie im Rallycross-Format ist die gleichberechtigte Verteilung der Fahrer auf die Geschlechter eine der wichtigsten Säulen. Hamilton hat die Serie wieder verlassen, die Meisterschaft ist derzeit ausgesetzt.