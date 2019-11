Lewis Hamilton: Kann jetzt "ein bisschen aggressiver" sein

Den WM-Titel hat Lewis Hamilton beim vergangenen Rennen in Austin eingetütet, und auch Mercedes steht bereits als Konstrukteurs-Weltmeister 2019 fest. Weil damit alle großen Ziele für dieses Jahr erreicht sind, kann Hamilton in den beiden verbleibenden Rennen in Brasilien und Abu Dhabi ein etwas größeres Risiko als bislang eingehen. Grundsätzlich möchte er seine Einstellung aber nicht ändern.

"Meine Herangehensweise ist eigentlich dieselbe wie das ganze Jahr über", betont der Weltmeister vor dem Rennen in Brasilien, das er von Startplatz drei aus in Angriff nehmen wird. "Ich sehe keinen Grund, irgendetwas zu verändern", erklärt er und erinnert daran, dass ihn diese Herangehensweise dorthin gebracht habe, "wo ich heute bin". Er kündigt an: "Daher werde ich so weitermachen."

"Aber vielleicht können wir morgen ein bisschen aggressiver als üblich sein", sagt er und erklärt, er wolle am Sonntag auf der Strecke "etwas Spaß" mit seinen Gegnern haben. Ähnlich sieht es auch Teamkollege Valtteri Bottas, der bereits als Vizeweltmeister feststeht. "Die Longruns in den Trainings fühlten sich gut an. Der Samstag war für uns [2019] im Vergleich zum Sonntag eine kleine Schwäche", weiß der Finne.

Er startet neben seinem Teamkollegen aus der zweiten Reihe und erklärt, dass von dort im Rennen "alles möglich" sei. "Unsere Racepace ist nicht viel anders als die von Red Bull - und hoffentlich ein bisschen schneller als Ferrari. Das sollte es uns [im Rennen] erlauben, gutes Racing zu haben", hofft Bottas, der im Rennen das "Maximum" herauszuholen möchte.

