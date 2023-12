Lewis Hamilton: Kleine Erfolgserlebnisse haben mich 2023 durchhalten lassen

"Es gab Momente [...], in denen ich dachte: Okay, das geht in die richtige Richtung", verrät Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton am Ende einer erneut schwierigen Saison 2023. Nach 2022 blieb der Mercedes-Pilot bereits im zweiten Jahr in Serie ohne Sieg.

Zwar wurde Mercedes 2023 Vizeweltmeister hinter Red Bull. Doch die Bullen sammelten mehr als doppelt so viele WM-Punkte und gewannen zudem 21 der 22 Rennen. Das Team aus Brackley holte erstmals seit der Saison 2011 keinen einzigen Sieg, Hamilton selbst ist seit dem Saudi-Arabien-Grand Prix 2021 sieglos.

Und der Brite erklärt, dass Red Bull 2023 einfach viel zu weit weg gewesen sei. Deswegen habe man eigentlich nie eine realistische Chance auf einen Rennsieg gehabt. "Vielleicht waren wir in Austin am dichtesten dran", blickt der Rekordchampion zurück.

Dort wurde Hamilton zwar nachträglich disqualifiziert, war auf der Strecke aber zunächst Zweiter hinter Überflieger Max Verstappen geworden. "Aber ich glaube, sie hatten trotzdem immer mindestens ein oder zwei Zehntel Vorsprung auf uns", stellt Hamilton klar.

"Letztendlich haben sie eine erstaunliche Leistung erbracht und haben es verdient", sagt Hamilton über Red Bull und betont, dass sich Mercedes selbst aktuell in der Verfolgerrolle befinde. Keine einfache Situation, wenn man in der Vergangenheit so erfolgsverwöhnt war.

Wie lange gibt sich Hamilton mit kleinen Erfolgen zufrieden?

Hamilton erklärt daher, dass er momentan kleine Erfolgserlebnis nutze, um daraus Kraft zu schöpfen. "Es gab ein paar kleine Hoffnungsschimmer, und an denen muss man einfach festhalten", erklärt er. Als Beispiel nennt er neben dem Rennen in Austin zum Beispiel auch seine Pole in Ungarn.

"Aber wir waren nicht in der Lage, daraus Kapital zu schlagen", weiß er auch und erklärt im Hinblick auf 2024: "Die Sache ist die, dass man mit dem Zeitplan, den man hat, und den begrenzten Ressourcen, die man hat, nicht einfach alles wegwerfen und von vorne anfangen kann."

Denn Mercedes setzte zu Beginn des neuen Reglements im Jahr 2022 zunächst auf das falsche Konzept und korrigierte diese Fehler auch 2023 zunächst nicht. Für 2024 soll nun wieder alles umgekrempelt werden, damit man nach zwei enttäuschenden Jahren wieder ganz vorne angreifen kann.

Doch was passiert, wenn das nicht klappt? Zwar hat Hamilton seinen Vertrag erst in diesem Jahr noch einmal bis 2025 verlängert. Doch am Ende der Laufzeit wird er dann bereits 40 Jahre alt sein, weshalb sich Martin Brundle vorstellen kann, dass es Hamiltons letzter Formel-1-Vertrag sein könnte.

In einem Q&A von Sky sagt der Experte: "Ich denke, wenn Lewis merkt, dass der achte [WM-]Titel in einem vernünftigen Zeitrahmen unerreichbar ist, wird er über einen Plan B nachdenken." Denn auf Dauer wird sich der Rekordchampion wohl nicht mit kleinen Erfolgen wie zweiten Plätzen zufriedengeben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.