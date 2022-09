Lewis Hamilton: Könnte mir vorstellen, in Amsterdam zu leben

Audio-Player laden

Lewis Hamilton und die Niederlande sind zwei Dinge, die die meisten Formel-1-Fans nicht als miteinander kompatibel bezeichnen würden. Zu intensiv war die Rivalität des siebenfachen Weltmeisters mit Nationalheld Max Verstappen im vergangenen Jahr und zu häufig wurde Hamilton Opfer von Buhrufen oder höhnischem Applaus seitens der holländischen F1-Fans, der sogenannten "Orange Army".

Umso erstaunlicher waren Hamiltons Aussagen im Rande des diesjährigen Grand Prix in Zandvoort: "Ich bin hier [in die Niederlande] generell immer gerne herkommen. Gestern bin ich in Amsterdam essen gegangen und ich habe eine Grachtenfahrt gemacht. Es ist eine so coole Stadt, eine meiner Lieblingsstädte."

Doch Hamilton geht sogar noch einen Schritt weiter: "Ich könnte hier auf jeden Fall leben. Das Wetter ist immer gut und die Stadt liegt direkt am Strand."

Für die Rennstrecke in Zandvoort, die besonders für ihre Steilkurven und Höhenunterschiede bekannt ist, hat der Brite nichts als lobende Worte übrig: "Es ist eine coole, klassische Rennstrecke. Solche Strecken werden heute normalerweise nicht mehr gebaut, ich verstehe nicht warum."

Und auch mit den niederländischen Fans hat Hamilton keine Probleme, ganz im Gegenteil: "Ich mag die Fans im Allgemeinen sehr, egal, wen sie unterstützen und egal, um welche Sportart es sich handelt. Sie erzeugen diese einzigartige Atmosphäre und geben einem so viel Energie. Bei seinem Heim-Grand-Prix wird Max also etwas Ähnliches spüren, wie ich beim britischen Grand Prix. Es ist einfach großartig, dass immer neue Fans dazukommen."

Weitere Co-Autoren: Christian Nimmervoll. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.