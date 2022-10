Lewis Hamilton: Las Vegas wird das größte Rennen aller Zeiten

Audio-Player laden

Der diesjährige Grand Prix der USA ging mit einem Rekordwert von 440.000 Zuschauern an drei Tagen zu Ende und hat die Formel-1-Bosse darin bestärkt, die Präsenz auf dem amerikanischen Markt weiter aufzubauen. Mit dem Grand Prix von Las Vegas wird es 2023 ja ein drittes Rennen in Amerika geben.

Lewis Hamilton glaubt, dass auch das ein großer Erfolg werden wird. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie einen tollen Job machen werden", sagt der Mercedes-Pilot. "Es wird absolut unglaublich sein. Ich denke, dass es ohne Zweifel eines der größten, wenn nicht sogar das größte Rennen sein wird."

"Die Strecke wird nicht so toll sein wie dieses Rennen (in Austin; Anm. d. R.), das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Straßenkurse sind nicht so gut wie die offeneren Strecken, und vor allem die neueren Strecken sind im Allgemeinen nicht so gut."

Nachtrennen in Las Vegas wird "riesig"

"Das hier ist eine fantastische Strecke", schwärmt Hamilton über den Circuit of The Americas. "Es ist eine Strecke, auf der man Rennen fahren kann. Sie ist schön und breit, aber die Stadt (Las Vegas) und die Atmosphäre sind wahrscheinlich mit nichts zu vergleichen. Mit all den nächtlichen Lichtern wird es riesig sein."

Doch auch über die Rekordkulisse in Austin konnte er nur staunen: "Es ist schön zu sehen, dass wir endlich diese Reichweite haben, dass die Menschen hier in den USA so große Sportfans sind und eine so große Energie mitbringen. Die Show ist fantastisch."

"Wenn man sich die Fahrerparade anschaut, sieht man die Menge und die Energie, die von ihnen ausgeht. Sie sind total begeistert", lobt er den Enthusiasmus der Fans. "Als wir in der Fanzone waren, hatten wir die größte Menschenmenge, die wir je hatten."

"Vielen, vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, dieses Wochenende hierherzukommen. Und die Streckenverantwortlichen, die so eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt haben. Ich kann es kaum erwarten, wieder herzukommen."

Austin ist für Hamilton ein Lieblingsort

Austin sei schon seit vielen Jahren eines seiner Lieblingsrennen, betont Hamilton. "Ich habe hier 2012 gewonnen, beim ersten Rennen. Ich war so nah dran, dass ich es diesmal möglicherweise wieder geschafft hätte." In der Schlussphase unterlag der Mercedes-Pilot jedoch Max Verstappen und wurde Zweiter.

In den zehn Jahren seit der Premiere habe sich nicht nur die Formel 1, sondern auch die Stadt sehr verändert, berichtet Hamilton. "Ich habe immer viel Zeit in den USA verbracht. Als ich 2012 zum ersten Mal nach Austin kam, hatte ich hier ein tolles Rennen. Es war sehr, sehr nah an der Stadt, erinnert er sich.

"Wenn ich jetzt in die Stadt gehe, sehe ich das Wachstum der Stadt, die neuen Gebäude, die neuen Hotels, einfach so viel Wachstum und immer mehr Menschen hier. Ich habe in diesen Jahren viel mehr von der Stadt gesehen und fühle mich hier sehr, sehr zu Hause."

"Ich würde sagen, dass dies wahrscheinlich mein liebster Aufenthalt in dieser Zeit war. Ich wohnte am Rande der Stadt und hatte jeden Tag einen Blick auf die Stadt. Es ist definitiv ein Ort, an dem ich leben könnte. New York ist zwar immer noch meine Lieblingsstadt, aber ich würde sagen, das ist sehr, sehr nah dran."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.