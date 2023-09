Lewis Hamilton: Las Vegas wird "sehr fruchtbar fürs Geschäft"

"Ich habe gehört, dass es sehr fruchtbar fürs Geschäft sein wird", sagt Rekordweltmeister Lewis Hamilton, als er ihm Rahmen des Großen Preises von Singapur 2023 auf die bevorstehende Rückkehr der Formel 1 nach Las Vegas in rund zwei Monaten angesprochen wird.

Er sei schon immer der Meinung gewesen, "dass es gut ist, mehr Rennen in den USA zu haben, denn es ist ein riesiger Markt", so Hamilton, der erklärt: "Es gibt dort eine riesige Sportfanbasis, und um diese wirklich zu knacken, braucht es meiner Meinung nach mehr als nur ein Rennen in den USA."

Nach Austin, wo die Formel 1 inzwischen seit 2012 fährt, wurde im vergangenen Jahr mit dem Großen Preis von Miami ein weiteres US-Rennen in den Kalender aufgenommen. 2023 kommt mit dem Grand Prix auf dem Las Vegas Strip Circuit nun ein drittes hinzu.

"Und Vegas ist einfach ein kultiger Ort", freut sich Hamilton und erklärt, es werde "cool" werden, "mit all den Lichtern der Casinos dort zu fahren." Zudem erinnert er daran, dass die Formel 1 in den Vereinigten Staaten zuletzt bereits ein großes Wachstum verzeichnet habe.

Las Vegas soll dies noch weiter fördern. "Ich freue mich also wirklich sehr darauf, es zu erleben. Ich weiß nicht, was das Rennen bringen wird, ob es eine großartige Rennstrecke für uns sein wird oder nicht. Ich bin sie noch nicht gefahren. Wir werden also abwarten", so Hamilton.

"Ich denke, es wird für uns alle ein aufregendes Wochenende werden", so Hamilton. Im November wird die Königsklasse erstmals seit 41 Jahren wieder in Las Vegas fahren. Zuletzt hatte es dort 1982 einen Grand Prix gegeben, allerdings noch auf einer anderen Strecke.

Mit Bildmaterial von Formula 1 Las Vegas Grand Prix.