Lewis Hamilton: Max Verstappens Speed im Moment einfach unschlagbar

Mit Platz zwei im Sprint beim Großen Preis der USA auf dem Circuit of The Americas in Austin meldete sich Lewis Hamilton (Mercedes) am Samstag (Ortszeit) nach seinem frühen Ausfall beim Großen Preis von Katar stark zurück und war erster Verfolger von Max Verstappen (Red Bull).

Für Hamilton ist dieses Ergebnis ein weiteres Indiz dafür, dass Mercedes mit dem jüngsten Update Fortschritte gemacht hat. Der alte und neue Weltmeister Verstappen fahre aber weiterhin in einer eigenen Liga.

"Das Rennen hat Spaß gemacht. Ich hatte einen guten Start in die erste Kurve und einen guten Kampf mit Charles [Leclerc]. Dann habe ich früh versucht, näher an Max heranzukommen. Aber sein Speed ist im Moment einfach unschlagbar", resümierte Hamilton.

"Haben noch einen langen Weg vor uns"

Der Mercedes-Pilot war als Dritter gestartet und nutzte die Gunst der Stunde, als Charles Leclerc nach einem missglückten Überholmanöver gegen Verstappen in der ersten Kurve an Schwung verlor, um sich den zweiten Platz zu sichern. Doch obwohl Hamilton Verstappen in den ersten Runden des Rennens folgen konnte, fiel er schließlich aus der DRS-Reichweite und kam mit 9,4 Sekunden Rückstand ins Ziel.

Dennoch findet er: "Ich bin froh, dass wir etwas näher zusammengerückt sind. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um die Pace zu erreichen, die er das ganze Rennen über gezeigt hat. Aber ich bin wirklich glücklich, wieder auf dem Podium zu stehen."

Hamiltons Hoffnungen auf ein besseres Abschneiden im Grand Prix am Sonntag werden durch die Tatsache bestärkt, dass Verstappen vom sechsten Startplatz ins Rennen geht. Doch auch von dort ist der Niederländer ein Favorit auf den Sieg. "Ich denke, mit der Pace, die er heute hatte, wird er uns bald im Nacken sitzen", sagt Hamilton.

Verstappen hatte alles unter Kontrolle

"Aber ich denke, es wird ein guter Kampf mit Charles und Lando [Norris]. Wir sind alle sehr ähnlich, was den Speed angeht. Hoffentlich können wir uns morgen einen guten Kampf liefern. Und wenn wir alle Max hinter uns halten können, wäre das großartig", sagt Hamilton.

Verstappen selbst sagt, er habe sich im Rennen nie besonders bedroht gefühlt, obwohl Hamilton zu Beginn in DRS-Reichweite war. "Es waren immer acht oder neun Zehntel für ein paar Runden, aber das war alles in der Bremszone kontrollierbar", sagt er.

"Das DRS ist auf dieser Strecke mit den großen Flügeln ziemlich stark. Aber sobald ich aus dem DRS-Fenster heraus war, haben wir alle unseren eigenen Rhythmus gefunden. Und ich denke, die Pace des Autos war heute sehr gut."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.