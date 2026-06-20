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Lewis Hamilton: McLaren wird immer einen Platz in meinem Herzen haben

Lewis Hamilton spricht offen über Erfolge und Defizite seiner McLaren-Zeit - Und erklärt, warum das Team trotz allem einen besonderen Platz für ihn einnimmt

Stephanie Aiglsberger Teha Courbon
Veröffentlicht:
Lewis Hamilton: McLaren wird immer einen Platz in meinem Herzen haben

Lewis Hamilton spricht über seine Zeit bei McLaren

Foto: LAT Images

Anlässlich des Monaco-Grand-Prix 2024, bei dem McLaren seinen 1000. Start in der Formel-1-Weltmeisterschaft absolvierte, hat Lewis Hamilton über seine enge Verbindung zum Team aus Woking gesprochen. Der siebenmalige Weltmeister betonte, dass McLaren und insbesondere der frühere Teamchef Ron Dennis eine entscheidende Rolle in seiner Karriere gespielt hätten.

"Ich werde immer eine besondere Schwäche für McLaren haben", erklärt Hamilton. "Ich bin Ron unglaublich dankbar. Ron hat mich 1995 kennengelernt und mein Leben verändert. Ich wäre heute nicht hier, wenn er mir damals nicht diese Chance gegeben hätte" so Hamilton weiter.

Außerdem erinnert er daran, dass seine Familie die finanziellen Mittel für eine Karriere im Motorsport ursprünglich nicht hatte. "Wir konnten uns das nicht leisten, anders als die meisten anderen Fahrer hier. Er hat mir die Tür geöffnet und mir eine Möglichkeit gegeben", sagt der Brite.

Seine Zeit bei McLaren sei von zahlreichen prägenden Erlebnissen begleitet gewesen. Gleichzeitig räumt Hamilton ein, dass aus heutiger Sicht nicht alles ideal verlaufen sei. "Rückblickend gab es viele Dinge, die gefehlt haben. Die Unterstützung und verschiedene andere Dinge, die ein junger Fahrer vielleicht braucht. Aber ich habe in dieser Zeit viel gelernt", erklärt er.

Respekt für die Entwicklung unter Zak Brown

Nach seinem Wechsel zu Mercedes Ende 2012 durchlief McLaren mehrere schwierige Jahre. Umso mehr freue es ihn, die jüngste Entwicklung des Teams zu beobachten. Hamilton lobt dabei insbesondere McLaren-CEO Zak Brown, der das Team in den vergangenen Jahren zurück an die Spitze geführt hat.

"Ich habe großen Respekt vor Zak. Als er kam, waren viele Menschen negativ eingestellt. Er wurde verspottet und man sagte ihm, dass er es nicht schaffen würde. Doch er hat alle hinter sich gebracht", sagt Hamilton.

Der Brite zeigt sich beeindruckt von Browns Führungsstil und der aktuellen Aufstellung des Teams: "Ich mag Menschen, die gegen den Strom schwimmen. Sie haben zwei großartige Fahrer, und ich freue mich darauf zu sehen, wie sie weiterhin erfolgreich sein werden."

McLaren feierte beim Monaco-Grand-Prix Anfang Juni 2026 seinen 1000. WM-Lauf in der Formel 1. Für Hamilton bleibt das Team, bei dem er 2007 sein Debüt gab und 2008 seinen ersten Weltmeistertitel gewann, auch viele Jahre nach seinem Abschied ein wichtiger Teil seiner Karrieregeschichte.

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