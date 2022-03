Lewis Hamilton meint: Mercedes ist aktuell nicht siegfähig

Audio-Player laden

Ob er sich nach den bisherigen Wintertests vor der Formel-1-Saison 2022 Sorgen mache, in diesem Jahr keine Chance auf den WM-Titelgewinn zu haben, wird Lewis Hamilton am Schlusstag der Probefahrten in Bahrain gefragt. Seine Antwort: "Es ist natürlich noch ein bisschen zu früh für solche Gedanken. Aber im Moment denke ich nicht, dass wir um Siege kämpfen werden."

Denn Mercedes hat mit dem W13 seit den Testfahrten in Barcelona stärker als andere Teams mit dem sogenannten Porpoising zu kämpfen, dem Hüpfen des Fahrzeugs in der Bremszone. "Das ist im Augenblick eine unserer Schwächen", sagt Hamilton. "Es behindert uns definitiv. Und ich hoffe, wir kriegen das irgendwie gelöst." Nur so wäre das "wahre Potenzial" abrufbar.

Deshalb zählt Hamilton Mercedes aktuell nicht zu den Favoriten, sondern sieht Ferrari und Red Bull sowie eventuell auch McLaren noch vor seinem eigenen Rennstall liegen.

Warum Hamilton auch Zuversicht hat

Es gäbe aber auch Anlass zur Zuversicht im Lager der Silberpfeile. Man sei zwar derzeit kein Sieganwärter, aber "das Auto verfügt über das Potenzial, um uns dorthin zu bringen", meint Hamilton. "Wir müssen nur einen Weg finden, dieses Potenzial zu entfalten und ein paar unserer Probleme zu lösen. Daran arbeiten wir."

Viele Beobachter empfinden Aussagen wie diese als Tiefstapelei seitens Mercedes. Red-Bull-Teamchef Christian Horner etwa sagte bei 'Sky', er fühle sich an die Saison 2021 erinnert. O-Ton: "Vor einem Jahr waren wir ziemlich zufrieden. Dann kam Mercedes, war sehr stark und hat das erste Rennen gewonnen." Das zeige, dass man auf das Auftreten bei Wintertests nicht allzu viel geben könne, so Horner weiter.

Doch Hamilton beteuert, es sei 2022 "vieles anders" als noch 2021 und spricht von "wesentlich größeren Hürden", die Mercedes in diesem Jahr zu nehmen habe. Und: "Das meistert man nicht in einer Woche." Sprich: Bis zum Auftaktrennen am 20. März in Bahrain wird Mercedes die technischen Probleme nicht gelöst haben, so lässt sich Hamiltons Aussage interpretieren.

Keine Trendwende bei Mercedes bis zum Auftaktrennen

Er selbst sagt: "Das wird etwas länger dauern. Aber nach dem zu urteilen, was ich höre, können wir noch deutlich an Pace zulegen. Und in einer Woche wissen wir schon mehr über die Pace. Ich denke, die Leute sind dann vielleicht überrascht. Zumindest heißt es immer, wir würden tiefstapeln, aber dieses Jahr ist es ein bisschen anders."

Deshalb tippt Hamilton selbst auf einen möglichen Doppelsieg von Ferrari im ersten Rennen, während Ferrari-Fahrer Carlos Sainz solche Aussagen als "typisch Mercedes" einstuft und meint: "Erst reden sie die anderen stark, dann kommen sie zum ersten Rennen und verblasen uns alle." Das Tiefstapeln der Silberpfeile "glaube ich denen nicht mehr", sagt Sainz.

