Lewis Hamilton: Mercedes ist näher an den drei Topteams dran

Lewis Hamilton glaubt, dass Mercedes näher an die Spitze des Formel-1-Feldes gerückt ist, auch wenn das verregnete Training am Freitag in Montreal (Formel 1 2024 live im Ticker) wenig aufschlussreiche Erkenntnisse gebracht hat.

Mercedes hat einen überarbeiteten Querlenker an der Vorderachse eingeführt, der mit dem in Monaco vorgestellten neuen Frontflügel kooperiert. Das nasse Wetter beeinträchtigte beide Trainings und schränkte damit die Möglichkeiten von Mercedes ein, aus den Verbesserungen zu lernen, half aber dennoch, den W15 zwischen Front und Heck auszubalancieren.

Hamilton fühlte sich in den beiden nassen Trainingssitzungen am Freitag wohl, und obwohl er anmerkt, dass es noch zu früh sei, um vorherzusagen, wo Mercedes am Ende landen würde, ist sein erstes Gefühl, dass man beginnen könnte, zu den drei Top-Teams Red Bull, Ferrari und McLaren aufzuschließen.

"Ehrlich gesagt ist es noch zu früh, um zu sagen, wo wir stehen. Ich habe das Gefühl, dass ich in Kampfstimmung bin, dass das Auto auf meine Eingaben reagiert und wie gesagt, ich fühle mich da draußen sehr zuversichtlich", sagt Hamilton.

"Aber wir werden es erst am Samstag wissen, denn das ist oft ein anderer Tag für uns, und ich hoffe, dass morgen ein guter Tag wird."

"Ich habe mich heute unter beiden Bedingungen sehr stark gefühlt, deshalb bin ich sehr zuversichtlich. Ich habe das Gefühl, dass wir dieses Wochenende näher an der Spitze sein werden", so Hamilton, der den Freitag auf Rang sieben (+1,098 Sekunden) beendete. Teamkollege George Russell hatte hingegen Platz zwei hinter Fernando Alonso belegt.

Nach der 20-minütigen Verspätung bei der Öffnung der Boxengasse im ersten Training erklärt Hamilton, dass er unbedingt als Erster auf die Strecke gehen wolle und forderte sein Team auf, ihm viel Zeit auf der Strecke zu geben.

"Es fühlte sich großartig an. Ich konnte es kaum erwarten, loszufahren", sagt er. "Jede Sekunde habe ich den Jungs gesagt: 'Los, los, los', ich habe sie angetrieben, 'los, los', nur um die Zeit auf der Piste zu maximieren, egal wie die Bedingungen waren."

"Es geht darum, so viel Zeit wie möglich auf der Strecke zu verbringen, um die Bedingungen und die Veränderungen zu verstehen, die sie am Asphalt und in einigen Auslaufzonen vorgenommen haben. Es war ein wirklich gutes Training und das Auto fühlte sich stark an."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.