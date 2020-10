Lewis Hamilton: Michael Schumacher hat Ferrari nicht zum Erfolg geführt

Wenn es in diesen Tagen um die Frage geht, wer von Michael Schumacher und Lewis Hamilton der bessere Formel-1-Fahrer ist, dann werfen Kritiker Hamilton gerne vor, dass er bei Mercedes im gemachten Nest sitzt und im besten Auto keine Gegner hat. Schumacher hingegen hätte Ferrari nach Jahren ohne Erfolg aus der Krise geführt und zum dominanten Meisterteam gemacht.

Das möchte Hamilton jedoch nicht so stehen lassen. "Sie reden davon, dass Michael Ferrari zum Erfolg geführt hat, aber das schafft kein Einzelner", sagt der sechsmalige Weltmeister. "Ich habe Mercedes nicht zum Erfolg geführt und Michael hat Ferrari nicht zum Erfolg geführt", stellt er klar.

"So sehr ich Michael liebe und er eine Legende ist, aber es lag nicht nur an ihm", sagt er weiter. Vor allem Teamchef Jean Todt und Technikchef Ross Brawn werden in Schumachers Zusammenhang gerne herausgestellt, doch für Hamilton sind es viele Personen im Hintergrund, die alle zusammenarbeiten.

"Das Ding bei Fahrern wie Michael und mir ist, wir sitzen am Steuer", so Hamilton. Dahinter sitze eine "kraftvolle Macht", ein Computer, der genau sagen kann, wie das perfekte Auto aussehen muss. "Aber ein menschliches Element wie mich oder Michael kann ein Computer nicht simulieren."

Hamilton ist der Meinung, dass der Fahrer aber die Richtung vorgibt, in die es gehen soll. "Unser Job ist es, die Jungs anzutreiben und hoffentlich zu inspirieren, und darauf bin ich unglaublich stolz."

Vor allem bei Mercedes seien eine Menge bemerkenswerte Mitarbeiter und gute Werkzeuge vorhanden. "Es geht darum, wie man sie nutzt", so der Brite. "Stellt sich dein Ego in den Weg? Manche Leute hören nicht auf dich, weil man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, aber das habe ich hier im Team noch nicht erlebt."

Lewis Hamilton hat beim Rennen am Nürburgring am vergangenen Wochenende den Siegrekord von Michael Schumacher mit seinem 91. Grand-Prix-Erfolg eingestellt. Am Saisonende wird er aller Voraussicht nach auch die Rekordzahl von sieben WM-Titeln des Deutschen eingestellt haben.

