Lewis Hamilton: Mit dem iPad am Design der Startnummer gebastelt

Lewis Hamilton kehrt in diesem Jahr in gewisser Weise zu seinen Wurzeln zurück. In seinen ersten Formel-1-Jahren war der Brite mit einem gelben Helm unterwegs, den er schon seit frühester Kindheit fuhr. Bei Mercedes war er dann von dieser Farbe abgekommen und hatte zuletzt mit Schwarz und Lila eher dunklere Designs gewählt.

2022 ist der gelbe Helm aber wieder zurück, zusammen mit einer gelb leuchtenden Startnummer auf dem Auto, die ein wenig an das Design von Motorradlegende Valentino Rossi erinnert - ganz zufällig übrigens, wie man bei Mercedes betont.

Denn Hamiltons Plan hinter den beiden gelben Designs war ein anderer und hatte auch nicht unbedingt etwas mit seinem Originalhelm zu tun. Stattdessen habe er an die Zuschauer gedacht: "Mir ist aufgefallen, dass die Zuschauer die beiden Autos nicht gut unterscheiden können", erklärt er. "Das Problem habe ich dann an mein Team herangetragen."

Hamilton suchte nach Möglichkeiten, wie Fans ganz einfach auf einen Blick unterscheiden können, ob er oder Teamkollege George Russell im Auto sitzt. Nach der Präsentation des Mercedes W13 im Februar habe er sich dann zuhause an seinem iPad hingesetzt und mit einem Programm Fotos bearbeitet.

"Ich habe Toto (Wolff; Motorsportchef) und Ola (Källenius; Vorstandvorsitzender der Mercedes-Benz-Gruppe) dann ein paar Bilder geschickt, wie die Lackierung besser aussehen würde", schildert er. "Ich habe dann geschaut, welche Farbe am meisten herausstechen würde und bin dann auf Gelb gekommen." Daher leuchtet Hamiltons Startnummer in diesem Jahr in Gelb.

Doch damit noch nicht genug: "Wir haben das auf das Auto gepackt, aber dann habe ich gemerkt, dass man mit dem Halo immer noch nicht den Helm sehen kann. Also habe ich entschieden, etwas Licht auf den Helm zu bringen." Und so wurde auch er gelb - wie früher.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.