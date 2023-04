Lewis Hamilton: Möchte wie Stirling Moss für immer bei Mercedes bleiben

Audio-Player laden

Dass Lewis Hamilton eines Tages zu Ferrari wechseln könnte, das ist regelmäßig Gegenstand von Spekulationen in der Formel 1. Aber: Der siebenmalige Weltmeister denkt gar nicht daran, Mercedes zu verlassen. Das hat Hamilton am Rande des Australien-Grand-Prix 2023 in Melbourne nochmals betont.

Auf seine sportliche Zukunft bei Mercedes angesprochen, sagte Hamilton: "Ich fühle mich großartig bei dem Gedanken, denn ich fühle mich hier weiterhin sehr zuhause. Es ist eine Familie. Und um ehrlich zu sein: Ich sehe mich bis ans Ende meiner Tage bei Mercedes."

Er fühle sich hier von Formel-1-Legenden inspiriert, verweist explizit auf Stirling Moss und meint: "So war es schon bei ihm. Er war Mercedes bis zum Schluss verbunden. Und ich träume davon, dass es mir eines Tages ebenso ergeht."

Das bedeute für ihn, "einfach so weiterzumachen und weiter zu wachsen mit dieser Marke", so formuliert es Hamilton. Er schwärmt vom menschlichen Faktor bei Mercedes: "Ich habe einige tolle Vertraute in diesem Team und gute Beziehungen zu den Leuten hier."

Wie lange Hamilton noch Formel 1 fahren will

Er wolle gerne weiter aktiv sein für die Sternmarke in der Formel 1. Wie lange? Das lässt der 38-jährige Hamilton offen, obwohl er vor Jahren schon einmal angedeutet hatte, mit über 40 nicht mehr Grands Prix bestreiten zu wollen.

Wann bei Hamilton die "Panik" einsetzen wird

Das Alter sei schließlich nur eine "Einstellungssache", so meinte Hamilton bereits im Herbst 2022. "Wenn du jeden Tag in den Spiegel schaust und dir sagst, du siehst alt aus, dann ist das dein Standpunkt. Aber ich fühle mich jung und mein Training bestärkt mich darin. Ich arbeite andauernd daran, so fit wie möglich zu sein."

Natürlich: Irgendwann werden die Kräfte nachlassen, aber das sehe ich im Moment noch nicht. Wenn es irgendwann mal passiert, dann ist es an der Zeit, in Panik zu verfallen."

Mit Mercedes hat Hamilton in der Formel 1 einen Großteil seiner Erfolge erzielt, nämlich sechs WM-Titel ab 2014 sowie 82 Grand-Prix-Siege seit 2013 mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!. Allerdings blieb Hamilton in der Saison 2022 erstmals in seiner Formel-1-Karriere ohne Saisonsieg und verlor obendrein das Teamduell gegen George Russell.

