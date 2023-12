Lewis Hamilton: Momente auf Podium der Grund, warum ich weitermache

Lewis Hamilton sagt, der Traum, mit Mercedes auf die oberste Stufe des Podiums zurückzukehren und einen weiteren WM-Titel zu gewinnen, ist einer der wichtigsten Faktoren, die ihn dazu bewogen haben, seinen Vertrag um zwei Jahre zu verlängern und bis mindestens Ende 2025 in der Formel 1 zu bleiben.

Der siebenmalige Weltmeister ist seit dem Grand Prix von Saudi-Arabien 2021, dem Rennen vor dem kontroversen Saisonfinale in Abu Dhabi, sieglos. Obwohl er seit dem Beginn der "Ground-Effect"-Ära ab 2022 schwierige Zeiten durchlebt hat, ist er sich darüber im Klaren, dass seine Motivation, wieder an die Spitze der Formel 1 zurückzukehren, nicht beeinträchtigt wurde.

Und Hamilton sagt, dass die Vorfreude auf die Flut von Emotionen, die bei der Siegesfeier nach dem Rennen auf dem Podium aufkommt, einer der herausragenden Aspekte ist, die ihn hungrig machen, noch mehr zu leisten.

"Es ist der Traum, auf dem obersten Treppchen zu stehen und sein Team zu sehen", sagt er auf die Frage, was ihn denn nach wie vor hungrig macht, Formel 1 zu fahren. "Eines der erstaunlichsten Dinge ist es, zurückzublicken und die eigene Landesflagge hinter sich wehen und das Team zu sehen."

"Ich erinnere mich an den ersten Sieg, den ich mit diesem Team (2013 in Ungarn; Anm. d. Red.) gefeiert habe. Ich habe ein besonderes Bild von 2015 in Australien mit dem Team dort unten in Tränen aufgelöst - es war einfach unglaublich, ein Teil davon zu sein."

"Die Kraft dieser Erfahrung ist ein großer Teil meines Antriebs. Der Gewinn der Weltmeisterschaft ist ein großer Teil des Antriebs. Wir bauen mit dem Team weiter an der Wirkung, die wir erzielen, und treiben mit dem Team die 'Mission 44' weiter voran. Ich weiß nicht, wie weit das gehen kann, und ich versuche, es zu erweitern, und das bedeutet, dass ich mehr Geld aufbringen muss."

Mercedes setzt seine Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Formel 1 auf ein völlig neues Autodesign für 2024, nachdem das Aerokonzept sowohl bei den Autos für 2023 als auch bei denen für 2023 nicht richtig funktioniert hat.

Es ist die größte Herausforderung, vor der Mercedes steht, seit es 2010 mit einem eigenen Werksteam in die Formel 1 zurückgekehrt ist. Hamilton sieht die vor ihm liegende Aufgabe auf einer Stufe mit seinen eigenen Bemühungen, Mercedes nach seinem Einstieg 2013 an die Spitze zu bringen.

"Als ich wechselte, war die Aufregung groß", sagt er. "Wir hatten erwartet, dass der Start miserabel sein würde, weil sie nicht viel Erfolg hatten, also war die Aufregung groß. Ich war neu im Team, musste mich mit allen zusammenraufen und Beziehungen aufbauen. Das war eine ganz andere Art von Aufregung."

"Jetzt kennen wir uns seit Jahren und haben durchweg gute Beziehungen. Ich denke, dass es auch von außen interessant ist, zu sehen, wie jeder mit der Zeit umgeht", sagt Hamilton und vergisst dabei nicht auf die Leistungen seines Teams sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese seien letztendlich der Schlüssel des Erfolgs.

"Ich glaube, die Zuschauer wissen nicht zu schätzen, dass alle so lang von zu Hause und von ihren Familien weg sind, dass sie besondere Verabredungen mit ihren Kindern und alles Mögliche verpassen. Man sieht, wie die Energie der Leute auf und ab geht, und man versucht, die Lücken zu füllen, wenn es eine gibt, und umgekehrt. Das ist es, was ein Team tut."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.