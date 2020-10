Lewis Hamilton nach 91 Siegen: "Der erste Sieg war der schönste"

Der einmal als uneinholbare Formel-1-Siegrekord von Michael Schumacher ist eingestellt: Lewis Hamilton steht nach seinem Erfolg beim Eifel-Grand-Prix 2020 auf dem Nürburgring nun ebenfalls bei 91 Rennsiegen in der Formel 1.

Und doch denkt Hamilton in der Stunde seines bisher größten Meilensteins nicht an den jüngsten Sieg, sondern an den allerersten: "Mein erster Sieg wird immer etwas Besonderes bleiben. Denn als Kind, da träumst du davon, einmal dort oben zu stehen."

Für Hamilton wurde dieser Traum 2007 beim Kanada-Grand-Prix in Montreal zur Realität, in seinem gerade einmal sechsten Formel-1-Rennen für McLaren.

Hamilton dankt seinen Unterstützern

"Mein Vater hatte so viel dafür geopfert, meine Mutter und meine Stiefmutter ebenfalls. Sie alle haben so viel geopfert, damit ich es in die Formel 1 schaffen konnte", sagt Hamilton. "Als ich dann schließlich ganz oben auf dem Treppchen stand, da glaubte ich endlich den Berggipfel erreicht zu haben."

Lewis Hamilton nach seinem ersten Formel-1-Sieg 2007 in Montreal Foto: Motorsport Images

"Diesen Moment vergisst du nicht, und zwar egal, welche Hürden wir auch zu überwinden hatten", so der sechsmalige Formel-1-Weltmeister weiter.

Er schwelgt in Erinnerungen: "Ich sah hinab zu meinem Vater, den ich stolz gemacht hatte. Und es bestärkte die herausragende Unterstützung und den Glauben an mich, den McLaren, Ron [Dennis] und Mercedes von Anfang an gehabt hatten."

Und dieser erste Hamilton-Sieg ist natürlich Teil unserer Zusammenschau der Formel-1-Erfolge von Hamilton und Schumacher, die wir in unserem neuen Video präsentieren.

Es handelt sich um Aufnahmen von jedem einzelnen Sieg der beiden erfolgreichsten Grand-Prix-Fahrer - von Spa 1991 bis Schanghai 2006 bei Schumacher und von Montreal 2007 bis Nürburgring 2020 bei Hamilton.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.