Lewis Hamilton: Neuer Mercedes "fährt sich viel angenehmer"

Nachdem George Russell am ersten Formel-1-Testtag in Bahrain das Steuer des W15 übernommen hatte, war tags darauf Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton am Zug. Der Vormittag stand im Zeichen der Aerodynamik und der Datenerfassung, auch wenn die Session wegen eines losen Drainage-Deckels kürzer ausfiel.

Um den Ausfall zu kompensieren, wurde der Zeitplan am Nachmittag um eine Stunde verlängert. Hamilton absolvierte eine Mischung aus Rennstints und Quali-Runs. Seine beste Runde auf dem C3-Reifen belief sich auf 1:31.066 Minuten, was Platz 3 bedeutete.

"Es war ein produktiver Tag da draußen", fasst Hamilton zusammen. "Wir haben eine Menge über den W15 gelernt, sowohl auf den Longruns als auch den einzelnen Runden."

"Wir haben uns mit dem diesjährigen Auto eindeutig verbessert, und es ist viel angenehmer zu fahren", bestätigt der Brite den Eindruck, den auch Russell gewonnen hat. "Ein großes Danke an alle in Brackley und Brixworth für die Anstrengungen, die sie im vergangenen Jahr unternommen haben, um das zu erreichen."

"Ich bin wirklich dankbar für all ihre harte Arbeit. Wir müssen natürlich noch Fortschritte machen. Aber das ist eine gute Grundlage, auf der wir aufbauen können", betont der siebenfache Weltmeister. "Wir werden weiter an Verbesserungen arbeiten, sowohl für den Rest des Tests als auch für die nächste Woche."

"Ich freue mich darauf, morgen früh wieder im Auto zu sitzen und weiter zu lernen", so Hamiltion abschließend. Er wird sich den W15 am letzten Testtag mit Russell teilen.

