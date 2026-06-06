Lewis Hamilton: Neuer Renningenieur "mein italienischer Bono"

Laut Lewis Hamilton hat der siebenmalige Weltmeister mit seinem Renningenieur Carlos Santi einen "italienischen Bono" gefunden. Nach dem Freitag in Monaco steht für den Ferrari-Fahrer eine Bestzeit im zweiten Training zu Buche.

"Die Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Ingenieur ist sehr, sehr wichtig", betont Hamilton am Medien-Donnerstag. "Letztes Jahr hatten [Riccardo Adami] und ich ein gutes Verhältnis. Er war ein herzlicher Typ und wir haben recht gut zusammengearbeitet."

Dennoch wirkte die Chemie der beiden von außen nie so innig, wie das Verhältnis zwischen Hamilton und seinem langjährigen Mercedes-Renningenieur Peter "Bono" Bonnington.

"Die Anforderungen eines Fahrers zu lernen und darauf einzugehen, braucht Zeit", fährt Hamilton fort. "Wenn du einem Ingenieur Feedback gibst, dann verstehen sie das durch die Balance in der Kurve und all die Faktoren, die beim Fahren für Probleme sorgen können."

"Du versuchst, dein Problem zu beschreiben, Kurve für Kurve, am Eingang, in der Mitte und am Ausgang. Wenn du möchtest, kannst du [die Kurve] in fünf Abschnitte unterteilen. Manchmal funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Ingenieur gut, manchmal eben nicht."

Zudem betont Hamilton: "Es fühlt sich für mich so an, als wäre Carlos wie mein italienischer Bono. Ich habe das auch Bono neulich erzählt. Sagen wir es so: Er ist vom alten Schlag."

"Ein älterer Typ mit viel Erfahrung. Er ist sehr besonnen, das hörst du am Funk. Genau das erlaubt es uns, gemeinsam so tief ins Detail zu gehen. Ich denke auch, dass sich unser Verständnis für die technische Seite etwas ist, was wirklich sehen lassen kann."

Trotz der positiven Zusammenarbeit wird Santi nicht bei jedem Rennen als Renningenieur fungieren. Aufgrund von anderen Verpflichtungen wird Cedric Michel-Grosjean von Zeit zu Zeit die Rolle von Santi übernehmen.

Diese Saison konnte Hamilton schon zwei Podestplätze für die Scuderia einfahren. In der Fahrer-WM liegt der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten auf dem vierten Platz, drei Punkte hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc.