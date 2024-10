Lewis Hamilton: Neues Mercedes-Paket ist nicht schneller als das alte

Lewis Hamilton zeigt sich nach dem Qualifying für den Großen Preis von Mexiko enttäuscht über die Leistung des aktualisierten Mercedes-Wagens. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister landete am Samstag auf Platz sechs und äußerte danach Zweifel daran, dass das neue Aero-Paket des Teams tatsächlich schneller ist als die vorherige Version.

"Es ist ein leicht schwieriges Wochenende", fasst er zusammen und erklärt, dass er nach einem "guten" dritten Freien Training keine weiteren Anpassungen vorgenommen habe. Die Entscheidung, mit dem größeren Heckflügel zu fahren, habe jedoch nicht den erhofften Vorteil gebracht: "Wir wollten mehr Abtrieb, aber am Ende sind wir nur langsamer geworden", so Hamilton.

Trotz seiner hohen Erwartungen an das neue Update scheint die Anpassung nicht den entscheidenden Vorteil gegenüber den führenden Teams gebracht zu haben. Schon nach dem Grand Prix in Austin wurde im Team deutlich, dass der Abstand zur Spitze weiterhin besteht. Teamchef Toto Wolff sprach kürzlich davon, dass Mercedes sich derzeit wieder in der Rolle des "Underdogs".

Hamilton: Mercedes beim Set-up am Maximum

Hamilton merkt an, dass es beim Set-up kaum noch Spielraum gebe, um Fortschritte zu machen: "Es gibt nicht viel, was wir bei der Abstimmung tun können, um das Auto nach vorne zu bringen", erklärt er. In der Qualifikation spürte er plötzlich ein komplett anderes Fahrverhalten im Heck, was ihn unerwartet vor Probleme stellte: "Es ist wie eine Achterbahnfahrt - plötzlich hat man gar kein Heck mehr."

Hamilton hatte schon nach dem letzten Grand Prix angemerkt, dass die Updates teilweise mehr Schaden als Nutzen bringen könnten und dass das Team möglicherweise den falschen Entwicklungsweg eingeschlagen hat. Der Abstand zur Spitze beträgt weiterhin etwa eine halbe Sekunde.

"Wir sammeln viele Daten, aber ehrlich gesagt sehe ich uns morgen nicht in der Lage, mit den Jungs vor uns mitzuhalten. Sie sind einfach zu schnell", so Hamilton weiter. Er hoffe jedoch, das Rennen wenigstens ohne Zwischenfälle zu beenden und den neuen Daten wichtige Informationen zu entnehmen.

Teamchef Toto Wolff zeigt sich dennoch kämpferisch und betont, dass Mercedes weiter an der Optimierung arbeiten werde: "Wenn wir schnell sind, sind wir richtig schnell, aber wir haben noch einige Baustellen vor uns."