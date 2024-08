Lewis Hamilton: "Nicht unmöglich", dass Lando Norris 2024 Weltmeister wird

"Es sind noch viele Punkte zu vergeben, also halte ich es nicht für unmöglich", antwortet Lewis Hamilton, als er vor dem Formel-1-Rennen in Monza an diesem Wochenende gefragt wird, ob Lando Norris in diesem Jahr noch Weltmeister werden könne?

Bei noch neun ausstehenden Rennen hat der Brite aktuell 70 Punkte Rückstand auf Max Verstappen. Hamilton erklärt: "Ich denke, dass Max im Moment wahrscheinlich nur jedes Rennen als Zweiter beenden muss, um [den WM-Titel] zu gewinnen."

"Und [Lando] müsste jedes einzelne Rennen gewinnen, und das wäre immer noch nicht genug", so Hamilton, dessen Rechnung aber nur bedingt stimmt. Denn tatsächlich würde Norris bis zum Saisonende zwar nur 63 Zähler auf Verstappen aufholen, wenn er ab jetzt jedes Rennen gewinnt und der Niederländer immer Zweiter wird.

Weil es allerdings zusätzlich noch drei Sprints und den Bonuspunkt für die schnellste Runde bei allen Rennen gibt, kann Norris sehr wohl noch aus eigener Kraft Weltmeister werden. Trotzdem brauche er dafür natürlich "etwas Glück", betont Hamilton.

In der Konstrukteurs-WM dagegen habe McLaren in diesem "eine echte Chance", den ersten Titelgewinn seit 1998 zu feiern. "Ich war dort, als wir zum letzten Mal die Konstrukteurswertung gewonnen haben", so Hamilton in Anspielung auf das Jahr 2007.

Denn damals holte McLaren zwar die meisten WM-Punkte, wurde wegen der "Spygate"-Affäre aber aus der WM ausgeschlossen. So liegt der letzte offizielle Titelgewinn des Traditionsteams inzwischen bereits 26 Jahre zurück.

Laut Hamilton wäre es daher "nicht nur für sie, sondern auch für den Sport" toll, wenn McLaren in diesem Jahr wieder Weltmeister werden sollte. "Ich hoffe, dass es bis zum Schluss spannend bleibt, denn ich glaube, das wäre toll für die Fans", so Hamilton.

McLaren liegt aktuell nur noch 30 Punkte hinter Red Bull und könnte theoretisch bereits am Monza-Wochenende in der Weltmeisterschaft an den Bullen vorbeiziehen. In der Fahrer-WM könnte Norris Verstappen frühestens in drei Rennen in Singapur überholen.