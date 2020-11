Lewis Hamilton: Noch keine Zeit, die ganzen Nachrichten zu beantworten

Lewis Hamilton schildert am Mediendonnerstag in Bahrain, wie er den Sieg in der Türkei und damit verbunden seinen siebten Titelgewinn verarbeitet hat. Er verrät, was er nach dem Rennen gemacht und warum er einige Glückwunsch-Nachrichten noch gar nicht beantwortet hat.

"Ich habe einfach mal abgeschaltet. Ich habe so viele Nachrichten erhalten und versuche die nun abzuarbeiten. Ich bin super dankbar dafür, und die Leute fragen sich wohl schon, warum ich mich noch nicht gemeldet habe", gesteht der siebenfache Weltmeister.

Nach dem Sieg in Istanbul musste er einfach mal abschalten, erzählt der 35-Jährige. "Ich habe kaum Medien verfolgt, aber es gab ein paar positive Berichte in Großbritannien. Ich habe mich hingegen einfach darauf fokussiert, präsent zu sein und meine Zeit zu genießen."

Aufgrund der Pandemie habe sich der große Triumph in diesem Jahr deutlich anders angefühlt. "[In den Vorjahren] hatte ich sehr viele Menschen um mich. Dennoch bin ich dankbar für alles. Noch habe ich es nicht ganz realisiert, wohl weil wir noch Rennen fahren und ich mich auf den Job fokussieren muss."

In seiner kurzen Auszeit hat sich Hamilton mit seiner Familie zurückgezogen - und er musste viele Interviews geben. "Ich bin kein großer Fan von Interviews", gesteht er. "Es waren sehr viele und der Zuspruch der Menschen und die Fragen waren großartig, dafür bin ich dankbar."

Aber er gibt auch zu: "Als alle vorbei waren, war ich ziemlich glücklich." In den Tagen zwischen dem Grand Prix der Türkei und jenem in Bahrain wurde auch bekannt, dass Hamilton zu Neujahr wohl von der Queen zum Ritter geschlagen wird.

Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

"Ich würde [eine solche Ehre] der königlichen Familie nie ablehnen. Ich bin in Großbritannien aufgewachsen und ein großer Fan von ihnen. Es ist sehr irreal zu hören, wenn man damit aufgewachsen ist und die Nachrichten im Fernsehen verfolgt hat. Und dann wird dein Name im House of Lords, House of Commons oder im Parlament erwähnt."

Es sei vor allem deshalb irreal, weil die britische Krone trotz all der Dinge, die aktuell in der Welt vorgehen, sich die Zeit nimmt und seine Arbeit anerkenne und ehre. "Aber es gibt darüber sehr viel Gerede, ich habe darüber noch nicht so viel nachgedacht. Aber es wäre natürlich eine unglaubliche Ehre."

Zunächst wird Hamilton allerdings noch drei Rennen absolvieren und die Saison 2020 zu Ende bringen müssen. Wird er die Trainings in Bahrain dazu nutzen, ein wenig mehr zu experimentieren? "Das würde ich gerne machen, aber unsere Ingenieure mögen das nicht so gern."

Zumindest wird der Brite einen Test absolvieren müssen - mit den neuen Prototyp-Reifen von Pirelli. "Wir werden uns die neuen Reifen ansehen, und wir werden versuchen, die Änderungen im Reglement zu verstehen. Sollten das die gleichen Reifen sein, die wir in Portimao gefahren sind, dann mache ich mir ein wenig Sorgen."

Er bleibt aber optimistisch: "Vielleicht werden wir morgen auch von einem richtig guten Reifen überrascht."

