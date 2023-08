Lewis Hamilton: Platz zwei für Mercedes eine "großartige Leistung"

Für Lewis Hamilton ist der zweite Platz seines Mercedes-Teams in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft der Formel-1-Saison 2023 mit dem schwierigen W14 eine "großartige Leistung" und "ziemlich erstaunlich".

Mercedes hatte einen ernüchternden Start in die Saison 2023 mit einem Auto, das im Vergleich zur letzten Saison nicht genug Fortschritte gemacht hatte. Nach einem umfangreichen Upgrade-Programm punktete das Team jedoch regelmäßig, wobei Hamilton und sein Teamkollege George Russell in den letzten sechs Rennen zusammen vier Podestplätze erreichten.

Derzeit hat das Team 51 Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten Aston Martin und 56 auf den viertplatzierten Ferrari.

Hamiltons positive Äußerungen decken sich mit denen von Russell, der Andeutungen, die Saison des Teams sei ein Versagen, mit dem Hinweis auf die Punktesituation begegnete.

"Ich denke, es ist eine großartige Leistung", sagt Hamilton auf die Frage nach der Platzierung in der Gesamtwertung. "Und ich denke, das ist etwas, das meiner Meinung nach ein wenig übersehen wurde, wenn ich ehrlich bin."

"Ich bin wirklich stolz auf das Team, die Fortschritte und die Schritte, die wir gemacht haben. Das Auto fühlte sich anfangs fast genauso an wie im letzten Jahr, doch dann haben wir einige Änderungen vorgenommen, und es gibt noch ein paar kleine Anpassungen, die wir in den nächsten Rennen vornehmen werden."

Platz zwei bei den Fahrern das Ziel

Auch am Wochenende in Zandvoort soll es wieder ein kleines Upgrade für das Auto geben. "Absolut jeder Abtriebspunkt, jede Kleinigkeit, die wir hinzufügen, macht einen Unterschied", sagt Hamilton.

"Ich bin allen in der Fabrik sehr dankbar, dass sie auch in den schwierigen Momenten weiter gepusht haben. Wir bleiben fokussiert und glauben daran, dass wir es eines Tages schaffen werden, wenn wir weiterhin gute Arbeit leisten", so der Brite.

"Dass wir Zweiter in der Konstrukteurswertung sind, wenn man bedenkt, wie andere dieses Jahr begonnen haben, wie McLaren ihren großen Umschwung geschafft haben, mit Aston, die wirklich gut aus den Startlöchern gekommen sind, finde ich ziemlich erstaunlich."

"Und das liegt an all den großartigen Leuten in der Fabrik und der Crew, die wir hier haben. Auch die Fahrer machen einen guten Job", lobt er. "Mein Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass das Team den zweiten Platz in der Meisterschaft hält und zu versuchen, den zweiten Platz in der Fahrermeisterschaft zu erobern. Das ist mein Ziel. Das wird Spaß machen."

Das wird allerdings ein hartes Stück Arbeit, denn Sergio Perez liegt bereits 41 Punkte vor dem siebenmaligen Weltmeister.

Hamilton: Vermutlich gewinnt Red Bull alle Rennen

Angesprochen auf die derzeitige Dominanz von Max Verstappen und Red Bull sagt Hamilton, er hoffe, dass Mercedes in der Lage sein werde, mögliche Fehler des Weltmeisters auszunutzen: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie jedes Rennen gewinnen", meint er. "Aber wir hoffen, dass wir sie irgendwann herausfordern können - an diesem Wochenende oder wer weiß wann."

"Und wenn es irgendwelche Fehler gibt, irgendwelche Missgeschicke, dann werden wir da sein und versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Er hat noch keinen gemacht, und ich glaube, das Team hat dieses Jahr auch noch keinen gemacht."

"Sie könnten also alles gewinnen. Aber hoffentlich kommen wir im Laufe des Jahres näher heran."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.