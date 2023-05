Lewis Hamilton protestiert gegen LGBTQ-Gesetz in Florida

Lewis Hamilton wird beim Grand Prix von Miami mit einem speziellen Helmdesign fahren, um stillen Protest am umstrittenen LGBTQ-Gesetz ("Don't say gay") im US-Bundesstaat Florida auszuüben: "Ich werde dieses Wochenende wieder die Regenbogenflagge auf der Rückseite meines Helms haben", kündigt der Mercedes-Fahrer an.

Per 1. Juli 2022 hat die republikanische Administration von Gouverneur Ron DeSantis ein Gesetz zu elterlichen Rechten in der Schulausbildung erlassen, das seither hitzig diskutiert wird. Das Gesetz verbietet, dass bei der Ausbildung junger Menschen Themen der sexuellen Orientierung besprochen werden.

Ein striktes Verbot für sämtliche LGBTQ-Themen gilt für das gesamte Kindergartenalter, und auch bei älteren Schülern wird ein Unterricht über alternative Formen der Sexualität nur "altersangemessen" und "den Standards des Bundesstaats entsprechend" toleriert. Pädagogen, die sich daran nicht halten, droht der Entzug ihrer Berufserlaubnis.

"Ich habe über die Entscheidungen, die die Regierung hier getroffen hat, gelesen", sagt Hamilton am Donnerstag vor dem Grand Prix in Miami. "Ich stimme diesen nicht zu und unterstütze sie nicht. Ich stehe weiterhin hinter der LGBTQ-Community und möchte sie wissen lassen, dass ich dagegen auch in Zukunft ankämpfen werde."

Hamilton präzisiert: "Es sind ja nicht die Menschen in Miami, die solche Entscheidungen treffen, sondern die Menschen in der Regierung. Das ist das Problem. Solange ich hier mitfahre, werde ich mich weiterhin engagieren, indem ich dieses Symbol auf meinem Helm trage. Ich hoffe, das bringt zum Ausdruck, wie ich denke."

Ron DeSantis wird als möglicher Präsidentschaftskandidat für die US-Wahlen 2024 gehandelt. Er ist Vertreter der Republikanischen Partei, für die auch Donald Trump eine Kandidatur angekündigt hat. DeSantis ist bekannt für seine konservative Politik. Unter anderem tritt er für strenge Einwanderungsgesetze und die Todesstrafe ein.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.