Lewis Hamilton rechtfertigt sich: "Ich habe Max genug Platz gelassen!"

War der Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen zu Beginn des Grand Prix von Österreich 2026 zu hart? Verstappen schien das zu glauben. Denn nach dem ersten Aufeinandertreffen mit Hamilton forderte er am Funk eine Strafe gegen den Ferrari-Fahrer. Die Sportkommissare sahen das anders: Das packende Duell zog keine Sanktion nach sich.

Hamilton kann ohnehin nicht verstehen, weshalb sich Verstappen beschwert hat. "Er befand sich ja auf der Außenseite", sagte Hamilton nach dem Rennen über die Szene, in der Verstappen eingangs Kurve 6 ein Manöver probierte. Doch außen war kein Platz für Verstappen: Hamilton machte sich breit, und Verstappen rutschte leicht von der Strecke.

Hamilton rechtfertigt sein robustes Gegenhalten so: "Man kann nicht erwarten, außen an einem Weltmeister vorbeizugehen. Ich würde auch nicht erwarten, ihn dort außen zu überholen und die Linie halten zu können."

Laut Hamilton befand sich Verstappen am Scheitelpunkt von Kurve 6 "hinter mir". Deshalb sei der Fall klar: "Er hätte zurückziehen müssen, hat das aber nicht getan. Ich habe ihm genug Platz gelassen", sagte Hamilton.

Verstappen hingegen äußerte sich nach dem Grand Prix nicht zum Zweikampf mit Hamilton. Vielleicht auch, weil er im zweiten Versuch am Ferrari-Fahrer vorbeiging und die Angelegenheit damit für ihn erledigt war. Am Ende belegte Verstappen knapp hinter Rennsieger George Russell den zweiten Platz und Hamilton wurde Fünfter.

Hamilton lobt die Fortschritte bei Red Bull

Anschließend fand Hamilton anerkennende Worte für Red Bull. Das Team von Verstappen habe in Spielberg dank der technischen Updates einen "riesigen Schritt" gemacht. "Ich denke, sie haben drei bis vier Zehntel gefunden - drei Zehntel allein dadurch, dass sie das Auto leichter gemacht haben. Das ist enorm", erklärte Hamilton.

Die Red-Bull-Form aus Spielberg lässt laut dem siebenmaligen Formel-1-Weltmeister nur einen Schluss zu: "Mit Red Bull muss man auch in den kommenden Rennen rechnen."