Lewis Hamilton: Red Bull hat in Suzuka "30 Sekunden Vorsprung"

In Singapur hat Mercedes in den Schlussrunden um den Sieg gekämpft. Doch beim Japan-Grand-Prix 2023 in Suzuka werde wieder ein anderer Wind wehen in der Formel 1, meint Lewis Hamilton.

Der siebenmalige Weltmeister geht nämlich nicht von einer Wiederholung der Red-Bull-Form aus, wie sie in Singapur zu beobachten war, sondern hält die schwache Leistung des Teams für einen einmaligen Ausrutscher. "Ich glaube: Wenn Red Bull [in Japan] nicht wie früher 30 Sekunden voraus ist, dann ist was los."

"Red Bull hatte offensichtlich ein schwieriges Wochenende [in Singapur]. Aber das Auto sollte in Suzuka phänomenal stark sein. Red Bull ist ja schon das ganze Jahr über phänomenal unterwegs. Im Prinzip hat das Team auf jeder Strecke geglänzt", sagt Hamilton.

Hamilton schwärmt vom Red Bull RB19

In der Tat: Der Marina Bay Circuit in Singapur war die erste Strecke in der Formel-1-Saison 2023, auf der Red Bull nicht gewonnen hat. In Singapur siegte mit Ferrari-Fahrer Carlos Sainz erstmals in diesem Jahr kein Red-Bull-Fahrer.

Doch eine schnelle und kurvenreiche Strecke wie Suzuka dürfte dem RB19 perfekt liegen, meint Hamilton. Er schwärmt: "Es dürfte klasse werden, das Auto zu beobachten. Normalerweise würde man hierherkommen und es schön finden, wie Red Bull hier seine Runden dreht. Das gesamte Team und die Fahrer machen wirklich Herausragendes mit dem Paket."

Wie Hamilton die Mercedes-Chancen in Suzuka einschätzt

Und Mercedes? Ob es dem Werksteam der Sternmarke gelingt, in Suzuka an die jüngste Form aus Singapur anzuknüpfen? Immerhin waren George Russell und Hamilton zuletzt bei Rennende in den Kampf um den Sieg involviert.

Hamilton aber will Singapur nicht überbewerten und stellt in Frage, ob es "wirklich so war", dass Mercedes das Tempo der Spitze habe mitgehen können. Seine These: "Sainz hat sich das Rennen eingeteilt" und Mercedes sei nur "relativ nahe" dran gewesen. "Aber: Es war ein klasse Rennen, eben weil wir so viele waren ganz vorne."

"Ich gehe nicht aus, dass wir an diesem Wochenende [in Suzuka] eine ähnliche Leistung haben. Wir arbeiten aber sehr hart daran, zu versuchen, unser Material weiter zu maximieren. Und ich hoffe, wir sind dieses Wochenende nicht furchtbar weit weg und dass Red Bull doch nicht so schnell ist, dass es 30 Sekunden voraus ist."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.