Lewis Hamilton: Schmuckverbot der FIA ist mir egal

Seit 2005 gilt ein Schmuckverbot im Formel-1-Cockpit. Vor dem Grand-Prix-Wochenende in Melbourne am vergangenen Wochenende erinnerte die Rennleitung die Fahrer noch einmal explizit daran. Einer, der in der Startaufstellung trotzdem mit sichtbarem Schmuck auftauchte, war Mercedes-Pilot Lewis Hamilton.

Darauf angesprochen, betont der Brite: "Ich habe nicht vor, ihn abzunehmen. Ich denke, es sind persönliche Dinge. Man sollte so sein können, wie man ist." Selbst wenn er wollte, könne er nicht allen Schmuck ohne Weiteres entfernen.

"Es gibt Dinge, die ich nicht ablegen kann", erklärt Hamilton. "Ich kann nicht einmal die hier herausnehmen - die an meinem rechten Ohr sind buchstäblich eingeschweißt. Ich müsste sie abschneiden oder so. Also wird es so bleiben."

Strengere Rennleitung? Hamilton weiß es nicht

Auf die Frage, was er von der scheinbar harten Linie der neuen Rennleitung hält, die seit Saisonbeginn bereits einige Strafen verhängt und Strafpunkte verteilt hat, sagt Hamilton: "Ich habe keine Meinung dazu. Ich weiß auch nicht wirklich genug darüber. Bisher hat mich das, was sie tun, nicht wirklich beeinflusst."

"Ich habe dem nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich weiß also nicht, was diese Szenarien waren. Ich kann mich deshalb nicht wirklich dazu äußern. Ich würde meinen, sie machen das Gleiche wie immer", so der Mercedes-Pilot.

Wolff fragt sich, wo Wittichs Prioritäten liegen

Was das Schmuckverbot angeht, zeigt er sich jedoch irritiert und fragt: "Ist das ein Kampf, den er zu diesem Zeitpunkt führen muss? Wenn es sich jedoch als der größte unglückliche Fehltritt eines Rennleiters herausstellt, würde ich es tausendmal hinnehmen."

Damit spielt Wolff auf den ehemaligen Formel-1-Renndirektor Michael Masi an, der den Posten abgeben musste, nachdem seine Entscheidungen im Saisonfinale 2021 begünstigt hatten, dass Max Verstappen Rennen und Titel über Hamilton gewinnt.

