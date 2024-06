Lewis Hamilton: Schwarzer Ferrari keine Bedingung bei Teamwechsel

Lewis Hamilton wechselt die Farben: Zur Saison 2025 geht es für den Rekordweltmeister statt in Silber bekanntlich in Ferrari-Rot weiter - oder bringt der um Inklusion und Diversität bemühte Brite, um ein Zeichen für seine Sache zu setzen, etwa gleich die schwarze Lackierung mit nach Maranello?

Zur Erinnerung: Im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung trat Mercedes zur durch die Corona-Pandemie verspätet startenden Saison 2020 mit einem schwarzen Auto an: Hamilton fuhr damit seinen siebten WM-Titel ein. 2021 blieb man dem Farbschema treu, im kontroversen Saisonfinale von Abu Dhabi unterlag Hamilton denkbar knapp Max Verstappen.

Zur Saison 2022 macht der Silberpfeil seinem Namen dann wieder alle Ehre und Mercedes kehrte zur traditionellen Lackierung zurück, nur um es ein Jahr später doch noch einmal ganz in Schwarz zu versuchen. Diese Saison ist der W15 nun mehr ein farblicher Hybrid, vorne in Silber, hinten in Schwarz.

Nimmt Hamilton schwarze Lackierung mit zu Ferrari?

Nicht wenige Fans fragen sich deshalb: Was passiert nun beim Wechsel zu Ferrari? Eine Bedingung ist die Mitsprache beim Farbschema des Autos jedenfalls keine, wie Hamilton in Kanada verrät: "Ich bin schon eine Zeit lang kein schwarzes Auto mehr gefahren, also werde ich wahrscheinlich nicht zu früh in diese Richtung pushen", sagt der 39-Jährige.

Lewis Hamiltons aktueller "Silberpfeil" ist farblich mehr ein Hybrid Foto: Motorsport Images

Was Hamilton aber mehr am Herzen liegt, und er auch in den Verhandlungen mit Ferrari-Boss John Elkann zum Ausdruck brachte: "Wir haben über den Einfluss unserer Arbeit gesprochen und John und das Team haben ja bereits eine Menge philanthropischer Arbeit, die sie machen. Wir werden also sehr eng mit Mission 44 und den einflussreichen Unternehmungen zusammenarbeiten, die sie bereits unterstützen."

Für Hamilton steht außer Frage: "Ich denke, wir müssen innerhalb des Sports immer noch mehr machen, aber auch außerhalb werden wir einige Dinge gemeinsam angehen. Das ist also wirklich aufregend." Die Farbwahl seines Boliden steht dabei also erstmal nicht im Vordergrund.

Ferrari trug zum 11. September schon mal schwarz

In puncto "schwarzer" Ferrari werden indes vor allem Erinnerungen wach an den Großen Preis von Italien 2001. Dort traten Michael Schumacher und Rubens Barrichello für die Scuderia zwar nicht im schwarzen Auto, aber zumindest mit einer schwarzen Nase und ohne Sponsoren auf dem Auto an - als unmittelbare Reaktion auf den 11. September und im Gedenken an die Opfer.

Legendär: Barrichello und Schumi mit schwarzer Nase in Monza 2001 Foto: Motorsport Images

Dass die Scuderia in Sachen Farbgebung aber prinzipiell gesprächsbereit ist, zeigte sich vergangene Saison etwa bei den Auftritten in Monza und Las Vegas mit gelben respektive weißen Akzenten - und unlängst auch beim Miami-Grand-Prix: Von einem blauen Ferrari war da im Vorfeld gar die Rede, um das 60-jährige Jubiläum von John Surtees' WM-Titel 1964 im blau-weißen Ferrari 158 F1 zu feiern.

Am Ende wurden die Fans jedoch eher enttäuscht: Außer ein paar blauen Applikationen, vornehmlich an Front- und Heckflügel, kam der SF-24 für Miami doch größtenteils in Rot daher. Dass die Scuderia in Florida erstmals den neuen Hauptsponsor HP, inklusive der blauen Firmenlogos, vorstellte und auf den Autos präsentierte, war da wohl eher ausschlaggebend...

Mit Bildmaterial von Ferrari / MST-Fotomontage.