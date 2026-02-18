Lewis Hamilton: Stimmung bei Ferrari ist viel besser als noch im Vorjahr

Nach dem Saisonfinale 2025 in Abu Dhabi waren die Spekulationen um einen möglichen Rücktritt von Rekordweltmeister Lewis Hamilton noch allgegenwärtig. Inzwischen scheinen sich die Wogen bei Ferrari spürbar geglättet zu haben. "Ich freue mich wirklich sehr auf diese Saison", stellt der Brite in Bahrain klar.

"Ich denke, alle sind mit einer unglaublich positiven Einstellung zurückgekommen - das hat man schon am Ende des letzten Jahres gespürt", meint Hamilton, der in diesem Jahr mit einem neuen Renningenieur arbeitet, nachdem Riccardo Adami innerhalb des Teams versetzt wurde.

Doch das ist nicht der einzige Faktor, der den Ferrari-Star optimistisch stimmt. "Diese Empathie im Team, dieser Hunger, den man sehen konnte, als ich vor Weihnachten noch einmal durch die Werkstatt gegangen bin, um mit allen zu sprechen - und dann zu erleben, wie sie dieses Jahr wieder antreten. Es fühlt sich bislang sehr positiv an."

Lewis Hamilton glaubt "fest an das Team"

"Ich glaube nach wie vor fest an das Team, hundertprozentig an seine Fähigkeiten. Deshalb bin ich auch zum Team gekommen", so Hamilton, der beim Wintertest in Bahrain mit ungewohnt nüchternen Tönen überrascht: "Mir war klar, dass der Erfolg nicht über Nacht kommen würde."

"Deshalb habe ich einen längeren Vertrag unterschrieben, weil ich wusste, dass es ein Prozess ist." Bedeutet: Ein vorzeitiger Rücktritt, über den im Verlauf der vergangenen Saison mehrfach spekuliert worden war, stand für den Ferrari-Piloten offenbar nie ernsthaft zur Debatte.

"Ich versuche immer, mit Selbstvertrauen in eine Saison zu gehen, aber natürlich steht man unterwegs vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen", betont Hamilton. "Ich denke, für mich persönlich ist viel passiert, und ich habe alles aus dem letzten Jahr hinter mir gelassen."

Hamilton "fühlt sich so gut wie lange nicht mehr"

Seine Debütsaison bei der Scuderia sei "eine Herausforderung" gewesen, die der langjährige Mercedes-Pilot jedoch "größtenteils sehr genossen" habe. "Und ich glaube, nachdem ich jetzt ein Jahr beim Team bin, hat sich vieles deutlich eingespielt: die Abläufe, die Details der Zusammenarbeit, die Dynamik in den Arbeitsbeziehungen."

Lewis Hamilton hat bei den Testfahrten in Bahrain ein Grinsen im Gesicht Foto: circuitpics.de

Hinzu kommt intensive Arbeit an der eigenen Leistungsfähigkeit. "Diesen Winter habe ich viel Zeit damit verbracht, mich neu aufzubauen, mich neu auszurichten, meinen Körper und meinen Kopf in eine deutlich bessere Verfassung zu bringen", verrät der Brite.

"Klar, ich bin gerade etwas erkältet, aber grundsätzlich ging es mir darum, hier in einem besseren Zustand anzukommen. Und ehrlich gesagt fühle ich mich persönlich so gut wie schon lange nicht mehr - auch durch einige Umstrukturierungen in meinem eigenen Team."

Im neuen Ferrari SF-26 steckt Hamilton-DNA

Entscheidend wird nun sein, wie konkurrenzfähig der neue SF-26 ist. "Was das Auto angeht, sind wir bislang, denke ich, recht gut gestartet", lautet die vorläufige Einschätzung des 41-Jährigen nach den ersten Testfahrten in Barcelona und Bahrain, auch wenn Hamilton mit Blick auf das neue Reglement nicht uneingeschränkt zufrieden ist.

"Es ist eine spannende Zeit mit dieser neuen Fahrzeuggeneration, weil alles komplett neu ist. Wir versuchen alle, es Schritt für Schritt zu verstehen." Ein weiterer Vorteil: Anders als im Vorjahr, als der siebenfache Weltmeister neu ins Team kam, musste er diesmal kein bestehendes Fahrzeug übernehmen.

"Dieses hier ist ein Auto, an dessen Entwicklung ich in den letzten zehn, acht Monaten im Simulator mitwirken konnte. Es steckt also ein Stück weit meine DNA darin", betont der Brite. "Deshalb fühle ich mich mit diesem Auto ganz klar stärker verbunden."

"Und ja, ich finde, wir haben als Team im Vergleich zum letzten Jahr enorm viel gelernt. Wir haben einige Veränderungen vorgenommen. Jeder ist ständig bestrebt, sich zu verbessern", lobt Hamilton. "Wir arbeiten besser zusammen als je zuvor. Ich freue mich sehr auf die Zukunft."