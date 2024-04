Lewis Hamilton: Suzuka-Freitag "beste Session, die wir dieses Jahr hatten"

Gelingt Mercedes in Suzuka erstmals in dieser Saison der Sprung auf das Podium? Der Trainingsfreitag in Japan (Formel 1 2024 live im Ticker) hat zumindest Anlass zur Hoffnung gegeben, denn beide Piloten loben den W15 nach den ersten Eindrücken. "Das war eine großartige Session, wirklich gut", freut sich Lewis Hamilton.

Mehr noch: "Das war die beste Session, die wir im ganzen Jahr hatten", sagt der Engländer. Nun könnte man meinen, dass Mercedes nach dieser Aussage die Bestzeit geholt hat, in Wahrheit waren es aber nur die Plätze vier und fünf für George Russell (+0,474) und Hamilton (+0,487).

Doch der siebenmalige Weltmeister schwärmt vor allem vom Handling seines Dienstgefährtes: "So gut hat sich das Auto in diesem Jahr noch nie angefühlt, das ist wirklich positiv", lobt er.

"Ich habe mich wirklich darauf gefreut, hier zu fahren, weil jeder hier gerne fährt. Und in den vergangenen paar Jahren hatten wir ein wirklich schwieriges Auto und eine schwierige Balance", so Hamilton. "Und angesichts der Schwierigkeiten in den vergangenen Rennen, haben wir eine gute Arbeit geleistet und sind besser reingekommen."

In den vergangenen Rennen hatte Hamilton immer wieder Veränderungen am Auto vorgenommen, um etwas auszuprobieren - was häufig allerdings auch in die falsche Richtung ging.

Das will er diesmal vermeiden: "Ich habe nicht viele Veränderungen vorgenommen. Wir haben eine bessere Ausgangslage, und wir sollen nicht zu viele Änderungen vornehmen und es versauen, sondern eher bleiben, wo wir sind", so Hamilton.

Russell freut sich über "gelungene Überraschung"

Auch Teamkollege George Russell sagt, dass Mercedes "definitiv besser performt" habe als erwartet. "Das war eine gelungene Überraschung. Das Auto hat sich gut zu fahren angefühlt, und Lewis und ich waren mit der Balance wirklich zufrieden", meint er.

Die kühleren Bedingungen - es waren nur rund 16 Grad Luft- und 23 Grad Streckentemperatur - kamen dem Mercedes bislang auch etwas mehr entgegen, auch wenn Russell betont, dass das Team daran gearbeitet habe, das Auto bei unterschiedlichen Bedingungen etwas konstanter und berechenbarer zu machen.

Das bestätigt auch der leitende Renningenieur Andrew Shovlin: "Wir haben in der zurückliegenden Woche viel daran gearbeitet, das Auto konstanter zu machen. Wir haben an den ersten drei Rennwochenenden gesehen, dass wir Sessions haben, in denen wir stark aussehen, aber im Qualifying und im Rennen sind wir hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben", sagt er.

"Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob wir die erhofften Fortschritte gemacht haben, aber es ist ermutigend, dass die Fahrer mit ihrem Gefühl im Auto zufriedener sind. Die Daten deuten auch darauf hin, dass wir die Reifen in ein besseres Fenster bekommen haben."

Piloten hadern mit Wetter

Eine Verifizierung fiel am Nachmittag aber buchstäblich ins Wasser, weil es aufgrund der regnerischen Bedingungen kaum vernünftigen Fahrbetrieb in der zweiten Session gab. "Das ist schade für die Fans hier und zuhause", findet Russell. "Wir sind um die halbe Welt gereist, und dass wir dann nicht viele Runden fahren, ist sehr ärgerlich", sagt er.

Das liegt auch an einer neuen Reifenregel für 2024: Jedem Fahrer stehen an einem Wochenende nur fünf Sätze Intermediates und zwei Sätze Regenreifen zur Verfügung - unabhängig der Wetterbedingungen und ohne die Möglichkeit, am Freitagabend neue Reifen zu bekommen.

Und weil es theoretisch im weiteren Wochenendverlauf noch regnen könnte, wollen alle Fahrer Reifen sparen. "Das heißt, niemand fährt raus und fährt auf Intermediates", sagt Hamilton. "Das ergibt wirklich keinen Sinn."

Russell wünscht sich, dass man den Fans als Ausgleich dafür im dritten Training mehr zeigen kann: "Ich hoffe, die FIA erlaubt es uns, einen Satz Trockenreifen mit in FT3 zu nehmen, weil wir dort normalerweise nicht viele Runden fahren, sondern einfach für das Qualifying üben. Es wäre toll für uns und die Fans, von daher hoffe ich, dass man gesunden Menschenverstand walten lässt."

"Ich hoffe einfach, dass wir für solche Bedingungen eine Lösung finden, weil es nicht das erste Mal ist, dass das vorkommt - und mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.