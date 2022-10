Lewis Hamilton über Budgetstreit: "Der Schaden ist bereits angerichtet"

Audio-Player laden

Das Urteil im Budgetstreit, der auf die Formel-1-Saison 2021 zurückgeht, ist endlich gefällt. Am Freitag hat der Automobil-Weltverband (FIA) das Strafmaß gegen Red Bull ausgesprochen. Für Mercedes-Pilot Lewis Hamilton allerdings ist der Schaden völlig unabhängig von der Entscheidung ohnehin angerichtet.

"Als vor Singapur dieses Kostenthema aufkam, hat das natürlich dazu geführt, dass Emotionen wieder hochkamen", erinnert sich Hamilton an Ende September und gibt zu: "Man hatte damit gerade mehr oder weniger abgeschlossen, als es erneut aufkam. Das war ein bisschen so wie ein Nachtreten."

"Dadurch war alles wieder frisch", so Hamilton, der seine Aussagen am Donnerstag in Mexiko-Stadt traf und somit kurz vor der am Freitag erfolgten Urteilsverkündung seitens der FIA.

Mit "alles wieder frisch" bezieht sich Mercedes-Pilot Hamilton natürlich auf das kontroverse Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi (Titelfoto). Wenngleich man damals von einer Überschreitung der Budgetobergrenze noch nichts ahnte, so haben die Umstände, unter denen Hamilton den WM-Titel an Red-Bull-Pilot Max Verstappen verlor, nachhaltig Eindruck hinterlassen. "Der Schaden ist bereits angerichtet", so Hamilton am Donnerstag.

Und von dieser Überzeugung wird Hamilton wohl auch nach dem Urteil vom Freitag nicht abrücken. An die Saison 2021 denkt er wie folgt zurück: "Ich weiß, was wir als Team geleistet haben. Ich weiß, wie wir es erreicht haben und was wir in Wahrheit erreicht haben. Diese Gefühle behalte ich für mich selbst. Wir haben als Team unser Maximum gegeben und wir haben es 'the right way' getan. Und darauf bin ich stolz."

Dass Hamilton hier die Worte "the right way" wählt, ist kein Zufall. Genau diese Worte wählte einst auch der legendäre Ayrton Senna als er in einem Interview zu seinen WM-Titeln im Dauerduell gegen Alain Prost befragt wurde.

