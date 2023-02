Lewis Hamilton über neuen Vertrag: Mercedes muss mir nichts beweisen!

Audio-Player laden

Lewis Hamiltons Vertrag mit dem Mercedes-Team läuft Ende 2023 aus, doch ans Aufhören denkt der 38-Jährige offenbar noch nicht. So stellt er das zumindest vor Beginn der neuen Formel-1-Saison dar. Bei der Präsentation des Mercedes F1 W14 am Mittwoch in Silverstone hat er ein weiteres Indiz dafür geliefert, dass er nicht vorhat, den Rennstall im Spätherbst seiner Karriere nochmal zu wechseln.

"Es ist eine aufregende Zeit für das Team", sagt er über die Phase vor den ersten Tests und dem Saisonbeginn, und: "Ich plane nicht, irgendwo anders zu sein."

Hamilton hatte seinen derzeitigen Vertrag 2021 mit Mercedes abgeschlossen, mit einer Laufzeit bis Ende 2023. Nach dem für ihn so bitteren Ausgang des WM-Finales 2021 in Abu Dhabi gab es wochenlang Gerüchte über einen möglichen Rücktritt. 2022 gewann er dann erstmals in seiner seit 2007 andauernden Karriere keinen einzigen Grand Prix.

Doch sowohl Hamilton als auch Teamchef Toto Wolff erwecken derzeit den Eindruck, als sei eine Vertragsverlängerung die wahrscheinlichste Variante. Wolff bestätigt, dass ein erstes Gespräch darüber bereits stattgefunden habe, und er glaubt, "dass Mercedes der Ort ist, an dem er sein möchte".

Außenstehende vermuten, dass Hamilton seine Zukunft auch davon abhängig machen könnte, ob Mercedes 2023 konkurrenzfähiger sein wird als 2022. Doch beweisen müsse ihm Mercedes nichts, stellt er klar: "Ich denke, wir haben über die Jahre immer wieder bewiesen, dass eine tiefgreifende Stärke im Team haben, mit unglaublich talentierten Personen. Diese Fähigkeiten sind ja nicht verloren."

"Wir versuchen weiterhin, unsere Prozesse zu verbessern, wir versuchen, klüger darin zu werden, wie wir die Dinge anpacken", erklärt er. "Ich finde, wir hatten in all den Jahren noch nie eine so gute Harmonie wie heute. Und wir haben eine Gruppe junger Ingenieure, die gerade erst vergangenes Jahr ins Team gekommen sind."

Allerdings kursieren vor Saisonbeginn Gerüchte, Mercedes könne in Sachen technischer Entwicklung mit dem W14 nicht den erhofften Quantensprung geschafft haben. Das sind zum jetzigen Zeitpunkt Mutmaßungen. Doch Mercedes hat bei der Präsentation des neuen Autos immerhin eingeräumt, dass man damit rechnet, womöglich nicht vom ersten Rennen an siegfähig zu sein.

Mit Bildmaterial von Mercedes.